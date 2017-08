YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehir Kavak Konutları'nın temelini attı

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü konut seferberliğine hayata geçirdiği projelerle devam ediyor.

Vatandaşların ucuz ve ekonomik koşullarda ev sahibi olmasını sağlamak adına projelerini tek tek hayata geçiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu kez de Dağ Mahallesi'nde 9 etaplı 534 daireli Kavak Konutları'nın temelini attı. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin katıldığı temel atma törenine yoğun ilgi gösterildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Keskin, törende yaptığı konuşmada, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Keskin, "Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm anlamında şehrin imar edilmesi, şehre dokunulması, dönüşürken şehrin aynı şekilde gelişmesi ve tarihinin de korunması adına başlatılan projeleri tek tek hayata geçiriyor" dedi. Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitci de, "Marifet iltifata tabidir, derler. Şunu peşinen söylemeliyim ki Başkanımız bizlerden daha az uyuyor. Ekibimiz de büyük bir gayret ve özveriyle çalışıyor. Burada emeği geçen bu işi projelendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mıza, mesai arkadaşlarıma ve Erkonut'a candan teşekkür ediyorum" diye konuştu. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi vefa İstanbul'da bir semt değildir vefa yaşanır ve somut olarak ortaya konulur. Gururumuz İdris beyi alkışlıyorum. Burada Büyükşehir Belediye Başkanımızı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Parlamenter Prof. Dr. Ilıcalı, konuşmasında 2026 Kış Olimpiyatları'na dikkati çekti. Ilıcalı, sözlerini şöyle sürdürdü. "Cumhurbaşkanımız 2026 Kış Olimpiyatları adaylığımızı Erzurum'dan ilan etti. Burada yapacağımız tesisler kadar Erzurum'un şehircilikteki büyük gelişimi de çok önemli 2026 Kış Olimpiyatları'na sahip çıkalım. Bu bir bölge projesidir. O açıdan bu avantajlarla belediyemizin de gücü artacaktır. Raylı sistem için geçen cuma günü kanun hükmünde kararname çıktı. Yaklaşık 1 milyarlık bir proje. Bu açıdan çok getirileri olacak olan hızlı trenin gelmesi de hızlandı. Tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu anlamlı projeden ötürü tebrik ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun." Erzurum Vali Yardımcısı Ayhan Terzi de, "Belediye hizmetlerinde birçok alan vardır. Bunlardan en zoru altyapı ile kentsel dönüşümdür. Kentsel dönüşümde bürokratik mali engeller vardır ve vatandaşın yaşadığı yerden ayrılması zor gelir. Kentsel dönüşümde bürokratik engelleri aşan ve vatandaşın talepleriyle başa çıkarak bu güzel temel atma töreninde bizleri buluşturduğu için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, ekibine ve Erkonut'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erzurum her geçen gün güzelleşiyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, kentin her geçen gün güzelleştiğini ifade etti. Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Erzurum her geçen gün değişip güzelleşiyor. Geldiğimiz günden beri 'Erzurum'u nasıl ayağa kaldırırız?' diye düşünerek bu şehri yeniden inşa ve ihya ediyoruz. Burası 22 bin metrekare bir alan. Birinci etapta 254 daire, ikinci etapta da 280 daire toplamda 534 daire yapacağız. Yanı başımızda çok güzel bir cami, hemen yanı başında güzel bir park alanı ve yanı başında bütün ihtiyaçları karşılayacak konutlar yapılacak. Dairelerimiz 90 metrekareden başlıyor 143 metrekareye kadar çıkıyor. Bu tören vesilesiyle bir müjde vereyim. Hilalkent'in arkasında fabrikaların yatırımı başlayacak. Onlar başladığı zaman zaten buralar kendiliğinden yeni bir değer kazanacak. Birçok kardeşimiz, evladımız o fabrikalarda iş bulacak. Buralarda da oturacak. Ufak bir peşinat ve arkasından kira öder gibi ödeyerek 10 sene de 15 sene de ev sahibi olacak. Allah nasip ederse bunu buradan müjdeliyorum. Tabi yatırımlar kolay olmuyor. Görüyorsunuz sokak sokak kazı yapıyoruz. Su boruları döşüyor, kanalizasyonlar yapıyoruz. Biz şehri geliştiriyoruz. Ama bu şehirde de size sözümüz vardı sizi konut sahibi yapacağız. Şimdi buranın hemen arkasında buradaki evlerden daha güzel evler yapacağız. Bu fiyata kimsenin vermesi de asla mümkün değil, demek ki belediye yapmamış olsaydı bu iş daha çok sarpa saracaktı. Biz Erzurum'u dönüştüreceğiz. Buraya geldiğimiz zaman şehrin doğusunda çöküntü alanlar oluştuğunu, buraların ihmal edildiğini gördük. Şimdi tam tersine şehrin doğusunu yeniden ihya edeceğiz. Malumunuz Erzurum Valiliği'ni Yeşil Yakutiye Konutları'nın önüne yapma kararını bugün aldık. Hayırlı olsun. Biz de Belediyeyi oraya yapacağız. Narmanlı Cami'nin üst kısmında 70 dönüm şehir meydanı olacak. Yakında Veyis Efendi'de inşallah konutları başlatıyoruz. 9. Etabı da arkadaşlara talimat verdim yani Mahallebaşı'nın üst kısmında olacak. Oralara da başlayacağız ve yeni bir şehir oluşacak. Tebrizkapı'yı tekrar şehrin merkezi yapıyoruz. Hilalkent'ten de Aziziye'den de Ilıca'dan da oraya ulaşmak aynı anda olacak. Şehir yeniden gelişecek. Sanayiyi kaldıracağız. Sanayi'yi Hilalkent'in hemen alt tarafında bulunan alana taşıyacağız. İleride buralarda konut olacak. Artık bu şehir göç veren değil göç alan bir şehir olacak."

"Erzurumluluk milli bir kimliktir"

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce de, "İlk temeli atmada görevli olarak buradaydık şuanda da kalbimizin temizliği ve değerli Başkanımızın vefasıyla burada bulunuyorum. O yüzden çok mutlu oldum. Erzurumluluk bir coğrafi isimden öte bir milli kimliktir. Anadolu mayasının sembolüdür. Asırlardır geçidi bekleyen şehir unvanını almıştır Erzurum Bayrağın vatanın ne olduğunu biz çok iyi biliriz" dedi. Başkan Mehmet Sekmen'den övgüyle bahseden Güllüce, şöyle konuştu: "Mehmet Sekmen'i size anlatayım. Altyapı ve kentsel dönüşüm tabiki çok önemli. Bunların ötesinde şehrin vizyonunu değiştirmeye, şehrin tarzını ve şehrin üretim modelini değiştirmeye çalışıyor. Şehrin göç vermemesi için üretmesi lazım. İş olması lazım. Üreten, işi olan ve maddi anlamda güçlenen insanların göç etmesi düşünülemez. Bana göre bütün hizmetleri çok güzel. Bu yeni vizyonu buraya getirdi. Bu toprakların sakin olmaması lazım. Buralarda insanların çok kalabalık olması lazım Erzurum'daki başarısından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum." Konuşmaların ardından Eski Bakan Güllüce, Başkan Sekmen ve diğer protokol üyeleri tarafından Kavak Konutları'nın temeli atıldı.

