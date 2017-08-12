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Ardahan'da girişimcilik eğitimi alan kursiyerlere sertifika verildi



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Kültür ve Turizm Derneği ile KOSGEB işbirliğinde açılan ve girişimcilik eğitimi alan kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Ardahan'da Ardahan Kültür ve Turizm Derneği ile KOSGEB İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 'Sınırda sınırsız hizmet projesi girişimcilik eğitimi' tamamlandı. Eğitimin sertifika töreni Ardahan Gençlik merkezinde yapıldı. Törene Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, Ardahan Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şerif Alkan, KOSGEB temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Girişimcilik eğitiminin önemine değinen Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, ''Temel amaç sadece para kazanmak değildir. Bu projenin temel amacı topluma pozitif bir katkı sunabilmektir. Bu nedenle girişimcilik eğitimi önemlidir, çünkü bir işi nasıl yapacağınızı bu almış olduğunuz eğitimle, belirli bir sürede öz bir şekilde sizlere anlatıldı ve öğrenmiş oldunuz. Burada almış olduğunuz eğitim sizler için önemli. 'Ben de bir girişimci olmak istiyorum' dediğinizde bu sertifikanızın size önemli katkıları olacaktır. En önemlisi de KOSGEB'in girişimcilik eğitimi almış, sertifikası olan yatırımcılara, girişimcilere 50 bin liralık hibe ve 100 bin liraya kadar kredi şeklinde bir çalışması var. Bu anlamda buna da başvurarak kendi işinizi kurma ve süreç içerisinde bunu geliştirme gibi bir çalışmayı da ortaya koyabilirsiniz.'Benim bir fikrim var, benim bir projem var, bu projemi hayata geçirmek istiyorum 'diyenlere KOSGEB gibi devletin birçok kurumunun farklı alanlarda yapmış olduğu destekler ve katkılar var. Umuyorum ki sizler de Ardahan'da bu eğitimler sonrası bu alanda yeni girişimciler olarak iş piyasasına girip süreç içerisinde de kendinizi daha iyi bir noktaya taşıyarak yeni işletmeleri Ardahan'a kazandıracaksınız." ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili bilgi veren Ardahan Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şerif Alkan ise, ''İşsizlik sıkıntılarını nasıl giderebiliriz düşüncesiyle böyle bir proje hazırladık. Girişimcilik kursu süresi içerisinde bugüne kadar hiç bir sıkıntı olmadı. Fevkalade bir çalışma ile kursumuzu tamamladık.'' dedi.

Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayanlara Vali Bilmez ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar tarafından sertifikaları verildi.

(OY-AA-Y)



12.08.2017 09:39:57 TSI

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