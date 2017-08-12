YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Evlilik öncesi bunlara dikkat

Evlilik öncesi bunlara dikkat



(Fotoğraflı)



Abbas Can Aras

IĞDIR (İHA) - Uzman Psikolog Dr. Dilan Malgaz, evlenecek çiftler için çeşitli önerilerde bulunarak, "Sağlıklı bir ilişki için sevgi dilini bilmek ve ona göre hareket etmek gerekir" dedi.

Evlilik öncesi özellikle nişanlılık evresinde çiftlerin birbirine uygun olup olmadığı yâda evlilik ile ilgili bir takım sorunların yaşandığını çift terapisi yaparken çok karşılaştıkları bir durum olduğunu ifade eden Uzman Psikolog Dr. Dilan Malgaz, "Burada ki temel sorun çiftlerin özellikle partnerini değiştirmeye çalışması. Yani sürekli partnerini kendi istediği gibi bir kişiye dönüştürmesi evlilik öncesinde ve evlilik dönemlerinde ortaya çıkan sorunların en başında gelmektedir. Ayrıca partnerin ailesiyle partnerine bağımlı bir şekilde ilişki geliştirmesi sonrasında doğabilecek sorunları beraberinde getiriyor" diye konuştu.

"Bu dönemde ne yapmamız gerekir"

Uzman Psikolog Dr. Dilan Malgaz, "Karşıdaki kişiyi değiştirmeden onu olduğu gibi kabul ederek ortak bir payda da buluşmak ve yaklaşmak sorunların çözülmesine bir nebzede olsa katkıda bulunabilir. Ayrıca partnerinizin ailesiyle ilişki geliştirmeniz ve kurmanız gelecek açısından daha sağlıklı olacaktır. Nişanlılık veya evlilik döneminde partnerinizin sevgi anlayışının ne olduğuyla ilgili bilgi sahibi olmanız gerekirse partnerinizle konuşmalısınız. Özellikle toplumda bir çok kişinin temel terimleri bilmediği fakat kısaca tanımlayabildiği sevgi dilleri var" şeklinde konuştu.

Psikoloji dilinde sevgi dilinin beş olarak adlandırılmakta olduğunu kaydeden Dr. Dilan Malgaz, "Bu sevgi dilleri kelimeler yani partnerine sürekli onaylayıcı bir takım cümleler kullanmak ve ona özgüven depolamaktır. Bir diğeri hediye almak, partneriniz sürekli somut bir şeyler görmekten hediye almaktan hoşlanabilir. Fiziksel temas, partneriniz sevgi dili olarak sarılmayı, öpmeyi veya beraber zaman geçirmeyi daha yoğun olarak hissediyor ve sevgi diline hitap ediyorsa bunun üzerinden gitmek yada nitelikli zaman geçirmek istiyorsa partneriniz dost hane bir ilişki isteği ile beraber sohbet edip sıkıntılarını paylaşma noktasında daha yoğun bir isteği varsa bunun dışında hizmet eylemleri geliştirir. Yardımcı olmak onunla birlikte olmak ve ona yardım eli uzatmak partnerinizin önceliği ise buna göre sevgi dillerini oturup beraber konuşabilirsiniz. Eğer bu noktada partnerinizin sevgi dilini yakalarsanız daha nitelikli ve sevgi dolu zaman geçirebilirsiniz. Öncelikle partnerinizin baskın sevgi dili hangisi bunu öğrenip buna göre hareket etmek uzun vadede sağlıklı bir ilişki sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

(ACA-AA-Y)



12.08.2017 09:55:56 TSI

NNNN

