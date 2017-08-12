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Ağrı'da atları gölgelik alanlarda güneşten koruyorlar



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Ağrı'da, at arabalarıyla evlerine ekmek götürmek için taşımacılık yapan vatandaşlar atlarını gölgelik alanlarda dinlendirerek güneşten korumaya çalışıyorlar.

Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Ağrı'da günlük hayat olumsuz etkileniyor. Kent merkezinde yaz kış demeden nakliyat işleriyle evlerine ekmek götüren at arabacıları, kışın atlarının üzerini soğuktan korunması için bez ve battaniyelerle örterken, kavurucu sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde ise atların sıcaktan bunalmaması için 29 Ekim Caddesi'nde bulunan etrafı yıkılmış ahıra getiriyorlar. Öğlen vaktine yakın ahıra getirilen atlar hem güneşten korunuyor, hem dinlenmiş oluyorlar. Üstü kapalı ve oldukça serin olan ahırda atlara sahipleri tarafından beslenmeleri için yem ve su veriyorlar. Saat 16.00'ya kadar burada dinlenen sayıları 7'yi bulan atlar, daha sonra sahipleri tarafından nakliyat işlerinde çalışmak için şehrin farklı yerlerine götürüyorlar.

(AS-AA-Y)



12.08.2017 09:57:37 TSI

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