ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ağrı'da atları gölgelik alanlarda güneşten koruyorlar

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:54
Ağrı'da atları gölgelik alanlarda güneşten koruyorlar
Ağrı'da atları gölgelik alanlarda güneşten koruyorlar

(Fotoğraflı)

Abdullah Söylemez
AĞRI (İHA) - Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu Ağrı'da, at arabalarıyla evlerine ekmek götürmek için taşımacılık yapan vatandaşlar atlarını gölgelik alanlarda dinlendirerek güneşten korumaya çalışıyorlar.
Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı Ağrı'da günlük hayat olumsuz etkileniyor. Kent merkezinde yaz kış demeden nakliyat işleriyle evlerine ekmek götüren at arabacıları, kışın atlarının üzerini soğuktan korunması için bez ve battaniyelerle örterken, kavurucu sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde ise atların sıcaktan bunalmaması için 29 Ekim Caddesi'nde bulunan etrafı yıkılmış ahıra getiriyorlar. Öğlen vaktine yakın ahıra getirilen atlar hem güneşten korunuyor, hem dinlenmiş oluyorlar. Üstü kapalı ve oldukça serin olan ahırda atlara sahipleri tarafından beslenmeleri için yem ve su veriyorlar. Saat 16.00'ya kadar burada dinlenen sayıları 7'yi bulan atlar, daha sonra sahipleri tarafından nakliyat işlerinde çalışmak için şehrin farklı yerlerine götürüyorlar.
(AS-AA-Y)

12.08.2017 09:57:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ağrı'da bin 59 kişiye bir hekim düşüyor
YEREL

AĞRI'DA BİN 59 KİŞİYE BİR HEKİM DÜŞÜYOR
Ağrı'da Urartular dönemine ait 205 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL

AĞRI'DA URARTULAR DÖNEMİNE AİT 205 ADET TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ
Ağrı'da 301 adet sahte altın ele geçirildi
YEREL

AĞRI'DA 301 ADET SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ
Ağrı Defterdarlığı toplantıda bir araya geldi
YEREL

AĞRI DEFTERDARLIĞI TOPLANTIDA BİR ARAYA GELDİ
Patnos ilçesine Vergi Dairesi Müdürlüğü açılıyor
YEREL

PATNOS İLÇESİNE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ AÇILIYOR
Ağrı'da temel atma töreni yapıldı
YEREL

AĞRI'DA TEMEL ATMA TÖRENİ YAPILDI
Vali Elban Tutak ilçesini ziyaret etti
YEREL

VALİ ELBAN TUTAK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ