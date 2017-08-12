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Ağrı'da bin 59 kişiye bir hekim düşüyor



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı verilerini açıkladı. Türkiye ortalaması olarak 550 kişiye bir hekim ve 515 kişiye bir hemşire düşerken, ülke ortalamasını ikiye katlayan Ağrı'da bin 59 kişiye bir hekim ve 862 kişiye bir hemşire olarak gerçekleşti. 2016 yılı ölüm nedenleri oranı dikkate alındığında Ağrı'da dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 31,5 ile zirvedeki yerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan illerini kapsayan Temmuz ayı verilerine göre, 2013 yılında Ağrı nüfusu 551 bin iken, 2016 yılında 9 bin kişi azalarak 542 bine geriledi. Bu ili aynı dönemlerde nüfusu 301 binden 290 bine düşen Kars ili takip etti. Yıllık nüfus artış hızı Türkiye ortalaması 2013-2014 yılında yüzde 13,3 iken bu oran Ağrı'da eksi 3,2, Kars'ta eksi 14,8 ve Ardahan'da eksi 19,4 olarak gerçekleşti. Ağrı'da 2015-2016 yılında önceki döneme gere eksi 5,1 artarak en fazla artış gösteren il olarak ilk sırada yer aldı. Kilometre kareye düşen kişi sayısına bakıldığında 2016 yılında Türkiye ortalaması 104 olarak gerçekleşirken bunu Ağrı 47, Kars 29 kişi ile izledi.

'Ağrı yüzde 30,8 göç verdi'

2015-2016 yılında illerin aldığı ve verdiği göç oranına bakıldığında yüzde 14,3 göç alan Ağrı yüzde 30,8 göç verdi. Bu ili yüzde 10,2 göç alan ve yüzde 16,6 göç veren Kars ili takip etti. 2015 yılı sağlık personeli başına düşen kişi sayısına bakıldığında Türkiye ortalaması 550 kişiye bir hekim ve 515 kişiye bir hemşire düştü. Ülke ortalamasını ikiye katlayan Ağrı'da bin 59 kişiye bir hekim ve 862 kişiye bir hemşire olarak gerçekleşirken bu ili 1 653 kişiye bir hekim ve 636 kişiye bir hemşire düşen Kars oldu. 2016 yılı ölüm nedenleri oranı dikkate alındığında Ağrı'da dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 31,5, tümör yüzde 22,5 olarak en fazla ölümlerin olduğu hastalıklar oldu. Kaba doğum oranı istatistiklerine göre ise 2015 yılında ülke ortalaması yüzde 17' iken bu oran 2016 yılında yüzde 16,5'e geriledi.

'Kaba doğum oranı 2016 Türkiye ortalaması yüzde 16,5, Ağrı yüzde 28,3'

Kaba doğum oranında ülke ortalamasının oldukça üzerinde bulunan Ağrı'da 2015 yılında yüzde 29 iken bir sonraki yıl yüzde 0,7 azalarak yüzde 28,3' geriledi. 2015 yılı hane halkı tüketim harcamasının türlerine göre dağılımında Ağrı, Kars Iğdır ve Ardahan illerinde gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 28, 4 ile ilk sırayı alırken bunu yüzde 22, 1 ile konut ve kira, yüzde 18,2 ile ulaştırma takip etti. Konut satış fiyatlarında Ağrı'da 2015 yılında 1853 konut satılırken bu satışlar 2016 yılında artarak 2 bin 198'e yükseldi. 2017 yılı Ocak-Mayıs aylarında ise konut satış sayısı 935 olarak gerçekleşti. 2016 yılı trafik kazalarında Ağrı'da kaza sayısı 839, yaralı sayısı 1624, ölü sayısı 49 olarak gerçekleşirken bu ili 473 kaza, 871 yaralı, 26 ölü ile Kars ili takip etti. 2016 yılı, sığır sayısında Ağrı 321, koyun sayısında 1253, keçi sayısında ise 85 oldu. Bu ili Kars 451 sığır, 530 koyun ve 34 keçi ile Kars izledi.

(AS-AA-Y)



12.08.2017 09:58:11 TSI

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