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Başkan Gülenç okul inşaatında incelemelerde bulundu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:58
Başkan Gülenç okul inşaatında incelemelerde bulundu
Başkan Gülenç okul inşaatında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Meclis Üyesi Mahmut Vural ve Fen İşleri teknik ekibi ile birlikte, Tekel Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Büyük ölçüde tamamlanan okul inşaatında eksikler ve yapılması gerekenler hakkında yetkililer ile konuşan Başkan Gülenç, "Büyük bir kısmı tamamlanmış olan okulumuzu İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve Fen İşleri ekibimiz ile birlikte inceleyerek son durumu hakkında bilgi sahibi olduk. Okulumuzun fazla bir eksiği kalmayıp inşallah bu önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetişecektir. Bu okulumuzun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(İHA-AKK-Y)

12.08.2017 09:59:25 TSI
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