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Engelsiz eğlendiler



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - 2015 yılında Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılan, tüm gelirleri engelli bireylerin sosyal etkinlikleri için kullanılan Engelsiz Kafe de eğlence programı düzenlendi.

Programa İl Müdürlüğüne bağlı kuruluş olan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Polican24 Özel Bakım Merkezinde kalan engelliler katıldı.

Engelsiz kafede hazırlanan eğlence programında canlı müzik eşliğinde engelli bireyler gönüllerince eğlendiler.

Yapılan Program hakkında bilgi veren İl Müdür Vekili Mehmet Rufai Yağcıoğlu; "İl Müdürlüğü olarak Bakıma ve korunmaya muhtaç Engelli bireylere, engel gruplarına yönelik bakım, ve rehabilitasyon hizmeti sunmak, toplumsal hayata katılmalarına ilişkin sosyal hizmet programları oluşturmak, geliştirmek ve uygulamak amacıyla Kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında bulunan engelli bireylerimize sosyal psikolojik, fiziksel Bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetler alanında hizmet vermekteyiz. 2015 yılından beri hizmete açılan ve tüm geliri engelli bireylerimiz için kullanılan Engelsiz Kafede sürekli olarak engelli bireylerimiz için hem il müdürlüğü hem 'de diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları gibi birimler engelli kardeşlerimiz için gezi, piknik, eğlence gibi programlar tertip ederek kardeşlerimizin sosyal aktivitelerini sağlamaktayız" dedi.

(FG-Y)



12.08.2017 09:59:38 TSI

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