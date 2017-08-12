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Vali Yardımcısı Yılmaz, çocukları sevindirdi



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, çocuk evleri sitesinde öğlen yemeğinde çocuklarla bir araya geldi.

Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ,kuruluş hakkında İl Müdür Vekili Mehmet Rufai Yağcıoğlu'ndan bilgi alarak çocuklarla öğlen yemeğinde bir araya geldi.Çocuklar ile bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Yılmaz, yemek programının ardından çocuklara hediyelerini vererek İl Müdür Vekili Mehmet Rufai Yağcıoğlu ,Kurum Müdürü ve personellere teşekkür ederek kurumdan ayrıldı.

(FG-AA-Y)



12.08.2017 10:00:38 TSI

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