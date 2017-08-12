ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Yardımcısı Yılmaz, çocukları sevindirdi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 09:58
Vali Yardımcısı Yılmaz, çocukları sevindirdi
Vali Yardımcısı Yılmaz, çocukları sevindirdi

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz, çocuk evleri sitesinde öğlen yemeğinde çocuklarla bir araya geldi.
Erzincan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı olan Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları ziyaret eden Vali Yardımcısı Yaşar Kemal Yılmaz ,kuruluş hakkında İl Müdür Vekili Mehmet Rufai Yağcıoğlu'ndan bilgi alarak çocuklarla öğlen yemeğinde bir araya geldi.Çocuklar ile bir süre sohbet eden Vali Yardımcısı Yılmaz, yemek programının ardından çocuklara hediyelerini vererek İl Müdür Vekili Mehmet Rufai Yağcıoğlu ,Kurum Müdürü ve personellere teşekkür ederek kurumdan ayrıldı.
(FG-AA-Y)

12.08.2017 10:00:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İbadethanelerin çevre düzenlemeleri devam ediyor
YEREL

İBADETHANELERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ DEVAM EDİYOR
Engelsiz eğlendiler
YEREL

ENGELSİZ EĞLENDİLER
Başkan Başsoy, Anagold 24 Erzincan spora başarılar diledi
YEREL

BAŞKAN BAŞSOY, ANAGOLD 24 ERZİNCAN SPORA BAŞARILAR DİLEDİ