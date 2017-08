YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kırmızı ışıkta duramayan kamyonet, iki otomobile çarptı





Ali Osman Çatana

DÜZCE (İHA) - Düzce'de kırmızı ışıkta duramayan kamyonet, 2 otomobile çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Ankara istikametine seyir halinde olan 38 TP 608 plakalı kamyonet sürücüsü Halim Bükey, Sanayi Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Faruk C. yönetimindeki 16 JRG 63 ile Murat Koca idaresindeki 14 EK 807 plakalı otomobile hızla çarptı. Otomobillere çarptıktan sonra duramayan kamyonet refüjde bulunan yön tabelalarına çarparak durabildi.

Kazada, kamyonette bulunan sürücü Halim B. ile otomobil sürücüsü Murat K. yara almadan kurtulurken, 16 JRG 63 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Faruk C. hafif yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlı ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk C., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

12.08.2017 10:05:29 TSI

