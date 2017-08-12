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Bismil'de sünnet şöleni kayıtları devam ediyor

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:09
Bismil'de sünnet şöleni kayıtları devam ediyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan ücretsiz sünnet şöleni kayıtları devam ediyor.
Bismil Belediyesi, çeşitli nedenlerle sünnet olamamış çocuklar için organize ettiği sünnet şöleninin kayıt sürecini sürdürüyor. Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet şöleninde yüzlerce çocuğun sünnet ettirileceği belirtildi. Şölen kapsamında ilçede ikamet eden çocuklarını sünnet ettirmek isteyen vatandaşların nüfus cüzdanı ile Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne başvuru yapabileceği bildirildi. Bu yıl yüzlerce çocuğun erkekliğe ilk adımı atacağı projeye yoğun bir katılım beklendiği belirtildi. Bismil Belediyesi, geleneksel sünnet şöleni ile ailelere özel bir sünnet düğünü sunmaya çalışırken, çocuklara, pantolon, gömlek, pelerin, ayakkabı, taç ve asadan oluşan sünnet kıyafetlerinin de ücretsiz olarak hediye edileceği bildirildi.
(İHA-AKK-Y)

12.08.2017 10:11:28 TSI
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