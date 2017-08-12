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İl Milli Eğitim Müdürlerinden Tatvan ziyareti



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısına" katılmak üzere Bitlis'e gelen 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürleri Tatvan ilçesini ziyaret etti.

İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı dolayısıyla iki gündür Ahlat ilçesinde bulunan 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürleri Bitlis programları kapsamında Tatvan ilçesi ziyaret etti. Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Belediyesinin ev sahipliğinde ilçede ağırlanan İl Milli Eğitim Müdürlerine yönelik ilçedeki özel bir restoranda akşam yemeği programı düzenledi. Düzenlenen programda kısa bir konuşma yapan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 81 ilin İl Milli Eğitim Müdürünü ve eğitim camiasını ilçede ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Düzenlenen "İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı'nın" hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaymakam Özkan, eğitimin önemine vurgu yaparak, il milli eğitim müdürlerine görevlerinde başarı dileğinde bulundu.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Düzenlenen akşam yemeğinin ardından ise program ilçenin Van Gölü sahilinde bulunan sahil parkının gezilmesi ve çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

Düzenlenen programa Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve 81 ilden gelen il milli eğitim müdürleri katıldı.

(HO-ŞAK-Y)



12.08.2017 10:23:18 TSI

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