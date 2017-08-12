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Tatvan'a 100 dönümlük mesire alanı kazandırıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde bulunan yaklaşık 100 dönümlük bataklık alan Tatvan Belediyesi tarafından ıslah edilerek mesire alanına dönüştürüldü.

İlçedeki park ve mesire alanlarındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Tatvan Belediyesi çalışmalar kasamında bu kez Van Gölü sahilinde bulunan yaklaşık 100 dönümlük bataklık alanı ıslah ederek mesire alanı olarak ilçeye kazandırdı. Van Gölü'nün Tatvan ilçe sahilindeki 100 dönümlük alan üzerinde yeşillendirme çalışması yaptıklarını belirten Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, bataklık alanı ıslah ederek, mesire alanı olarak halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Yaklaşık iki yıldır Çağlayan Mahallesi'ndeki sahil alanında çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Aksoy, "Tatvan ilçe merkezi girişindeki sahil kesiminde bataklık halde çöplük bir alan bulunuyordu. Biz bu alanı ıslah ederek öncelikle temizlik ve dolgu işlemleri yaptırdık. Ardından taşıma sistemi ile ağaç dikimi gerçekleştirmiş olduğumuz bu alanda çevre düzenlemesi çalışması yapıldı. Aynı anda sahil yolu çalışmaları yürütüldü. Çok şükür güzel ve koordineli bir çalışma neticesinde Tatvanlı kardeşlerimiz ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların günlerini güzel bir şekilde değerlendirmeleri için yaklaşık 100 dönümlük bir mesire alanı oluşturduk. Bu alanda yeşillendirilmiş kesimler yer alıyor. Otopark alanı mevcut, kamelyalar kuruldu, mangal yerleri yapıldı ve barbeküler kuruldu. Öte yandan sahil yürüyüş yolunu da tamamlamış olduk. Van Gölü'ne akan çay üzerinde de köprü yaptık. Vatandaşlarımız artık ilçe sahilin bir ucu olan feribot iskelesinden, sahilin diğer ucunda bulunan Elmas Sitesi'nin olduğu yere kadar yürüyüş yapabilecekler. Atıl ve bataklık haldeki bir yeri güzelleştirilmiş bir şekle getirip halkın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. İsteyen vatandaşlarımız buraya giderek ailesiyle birlikte günlerini güzel bir şekilde değerlendirebilir veya piknik yapabilir. Tatvan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

(HO-ŞAK-Y)



12.08.2017 10:24:49 TSI

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