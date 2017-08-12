ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kolunu sakladı cami önünde diledi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:23
Kolunu sakladı cami önünde diledi
Kolunu sakladı cami önünde diledi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Alper Yıldırım
KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camide namaz kılıp çıkan cemaatin önünde kendine sakat süsü vererek dilenen bir kişi cep telefonuyla an be kaydedildi.
Kolunu gömleğinin içerisine saklayarak sakat numarası yapan ve bu şekilde dilenen şahsı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, daha sonra duruma müdahale etti. Sakat numarası ortaya çıkan şahıs tepki topladı.
Cep telefonuyla şahsı önce çekip ardından da şahsın numarasını ortaya çıkaran Gökhan Koç isimli vatandaş, "Bu şahıs Merkez Camii önüne gelerek dileniyor her zaman. Sakat olmadığını anladığım için böyle bir şey yaptım" dedi.
(AY-AA)

12.08.2017 10:26:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Doğan, Anadolu Bursiyerini makamında kabul etti
YEREL

VALİ DOĞAN, ANADOLU BURSİYERİNİ MAKAMINDA KABUL ETTİ
Polis'ten dolandırıcılara operasyon
YEREL

POLİS'TEN DOLANDIRICILARA OPERASYON
Yasadışı yolla Kars'a giren bir kişi sınır dışı edildi
YEREL

YASADIŞI YOLLA KARS'A GİREN BİR KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ
Kağızman'da yasak bölgeye giren terörist yakınları gözaltına alındı
YEREL

KAĞIZMAN'DA YASAK BÖLGEYE GİREN TERÖRİST YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI
Biçer motorundan düşen bir kişi yaralandı
YEREL

BİÇER MOTORUNDAN DÜŞEN BİR KİŞİ YARALANDI
Akyaka'da 11 bin 685 adet kök kenevir ele geçirildi
YEREL

AKYAKA'DA 11 BİN 685 ADET KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ