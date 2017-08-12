Kolunu sakladı cami önünde diledi
(Fotoğraflı - Görüntülü)
Alper Yıldırım
KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde camide namaz kılıp çıkan cemaatin önünde kendine sakat süsü vererek dilenen bir kişi cep telefonuyla an be kaydedildi.
Kolunu gömleğinin içerisine saklayarak sakat numarası yapan ve bu şekilde dilenen şahsı cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, daha sonra duruma müdahale etti. Sakat numarası ortaya çıkan şahıs tepki topladı.
Cep telefonuyla şahsı önce çekip ardından da şahsın numarasını ortaya çıkaran Gökhan Koç isimli vatandaş, "Bu şahıs Merkez Camii önüne gelerek dileniyor her zaman. Sakat olmadığını anladığım için böyle bir şey yaptım" dedi.
(AY-AA)
12.08.2017 10:26:10 TSI
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