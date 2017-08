YEREL HABERLER / NEVŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tanrıver, "AK Partinin kuruluşu ülkemizin kurtuluşu olmuştur"

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, 14 Ağustos 2001 yılında kurulan AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinde tam anlamıyla bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "halkımızın teveccühü ile bugünlere gelen AK Parti, milletimizle kucaklaşmaya ve ülkemizi 2023 ve sonrasında da 2071 hedeflerine taşımaya devam edecektir" dedi.

AK Parti'nin 16. Kuruluş yıl dönümü münasebeti ile bir mesaj yayımlayan Nevşehir İl Başkanı Mehmet Ali Tanrıver, AK Partinin kuruluşunun Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu söyledi.

AK Parti Nevşehir İl Başkanı Tanrıver, yayınladığı mesajda, AK Parti sevdasının millet sevdası, memleket sevdası, büyüyen ve gelişen Türkiye sevdası olduğuna dikkat çekerek, AK Parti'nin kuruluşunun Türk Demokrasi tarihinde önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekti.

Tanrıver mesajında; "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimiz Türk demokrasi tarihinde çok önemli bir dönemin başlangıcı olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın'Her şey Türkiye için' ve ' Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olamayacak' diyerek başlattığı siyasi mücadelemiz bugün 16. yılına ulaşmıştır. AK Parti bir siyasi parti olarak parti içi demokrasi, millet iradesine saygınlık, siyasi ahlak ve erdem anlamında Türk siyasi hayatına yüksek değerler katmıştır. Partimiz kuruluşundan bugüne Cumhuriyet tarihinde eşine az rastlanır şekilde başarısını her seçimde yükselterek milletle kucaklaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, Milleti Yaşat ki Devlet yaşasın anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün Genel ve Yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olmuştur. Kurulduğu günden bu güne kendisini millete adamış AK kadrolarıyla ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atmıştır" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyen 15 Temmuz darbe girişimine de mesajında yer veren Tanrıver, daha sonra şöyle devam etti: "15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından AK Parti hükümetimiz bu hainliği ortaya koyanlara karşı ciddi ve kararlı bir mücadele vermektedir. Türkiye her türlü terör odaklarına karşı acımasız şekilde sürdürdüğü mücadelesini dün olduğu gibi bugün de yarında aynı azim ve kararlılık içerisinde sürdürecek ve milletimizi bölüp parçalamayı amaçlayan terör odaklarına da, yüce dini değerlerimizi kendine alet ederek içimize kadar sızan vatan hainlerine de gerekli cezalar verilecektir. Bundan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Güçlü Millet Güçlü Devlet düşüncesi ile hareket eden AK kadrolar, ülke insanlarımızın her alanda büyümesi, gelişmesi, üretmesi adına her türlü kararı, milletimizin çıkarları doğrultusunda alacaklardır. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Partimizin koyduğu hedefler doğrultusunda Türkiye, ekonomisiyle, teknolojisiyle, demokrasi ve özgürlükleriyle dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yer alacaktır" diyen Tanrıver; "Yapılan tüm reformlar atılan dev adımlar bu hedeflere süratle yaklaştığımızı göstermektedir. Bizler AK Parti Nevşehir Teşkilatı olarak ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bizim teşkilat olarak görevimiz Türkiye'nin nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gitmesini düşündüğümüzü milletimizle paylaşıp, milletimizin gücünü AK Parti'de toplayabilmektir. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde AK kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, partimizin 16. kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

