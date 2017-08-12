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19 Mayıs'ta MOBESE çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 9 farklı noktalara kurulacak olan MOBESE çalışmaları başladı.

MOBESE sistemi için çalışmalar yapan heyet, sistemin kurulacağı bölgeleri tespit edip, MOBESE direklerinin ayaklarının dikileceği yerleri işaretledi. Heyete, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan ve Karayolları personelleri eşlik etti.

9 farklı bölgesinde yer alacak olan MOBESE kameralarının can ve mal güvenliği için oldukça önemli olduğunun altını çizen 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Akdoğan, "İlçenin çeşitli noktalarına yerleştirilmesi planlanan MOBESE kamera sistemleri sayesinde trafik kontrolü ve araç takibi yapıldığı gibi bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberi altına alarak vatandaşların emniyet ve güvenliğinin yanı sıra araç plaka tanıma sistemi de sağlayacak. Güvenlik şu anda en önemli konularımızdan bir tanesi. Güvenliği sağlayan en önemli ekipmanların başında ise MOBESE kameraları geliyor. Güçlü caydırıcılığı olan bu sistem sayesinde hem emniyet mensuplarımızın işi kolaylaşacak hem de ilçemiz 7/24 kontrol altında olacak" dedi.

(ŞU-SLH-Y)



12.08.2017 10:41:02 TSI

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