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Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali açıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:40
Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali açıldı
Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali açıldı

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde her yıl düzenlenen geleneksel Kültür ve Sanat Festivali törenle açıldı.
Festivalin açış konuşmasını yapan Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, festivallerin yörenin tarihini, kültürel ve ekonomik değerleriyle geleneklerini yaşatıp tüm ülkede tanıtmasını, gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan en önemli etkinlikler olduğunu söyledi.
Hisarcık Kültür ve Sanat Festivalinin 30 yıldan beri düzenli şekilde sürdürüldüğüne vurgu yapan Başkan Çalışkan, "Hisarcık için önemli olan bu festivali 30 yıl önce başlatan çok değerli yöneticiler olmak üzere bugüne taşıyan kişileri saygıyla anıyor, hepsini yürekten kutluyorum" dedi.
Çalışkan,"Hepimizin bildiği gibi bu tür organizasyonlar ilçemizin tanıtımı, toplumumuzun birlik beraberliği ve sosyalitesini artırmak açısından yaşantımızda önemli bir yere sahiptir. Bulunduğumuz her platformda olduğu gibi bu tür organizasyonlarla da halkımızın memnuniyetini ve kaliteli hizmet alabilmesini ön planda tutup her geçen gün üzerine koyarak daha iyi işler yapma gayretinde olduk. Bu günde yine aynı şekilde Hisarcık Kültür ve Sanat Festivalimizin önceki senelere göre çevre yöremizde ve özelliklede ulusal düzeyde daha ilgi çekici, tanınır ve tercih edilir hale getirmek için çaba sarf etmekteyiz. Bütün bunların dışında da sadece festivallerle sınırlı kalmayarak önümüzdeki dönemlerde de daha farklı etkinlikleri ilçemizde düzenleyerek, inşallah ilçemizin ulusal düzeyde daha tanınır ve turizm açısından tercih edilir hale gelmesin sağlayacağız. Bu tür etkinlik, tanıtım ve farklı hizmetlerin, çeşitli yatırımların ilçemize kazandırılması hususunda bizlere her zaman yardımcı olan bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize, milletvekillerimize ve emeği geçen bütün herkese şükranlarımı iletiyor, katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. 30.uncu Hisarcık Kültür ve Sanat Festivalimizin ülkemize, ilimize ilçemize ve tüm çevre yöre halkımıza hayırlar ve bereketler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından festival alanında kurban kesilip, Çimenlik Camii İmam Hatibi İlyas Çalışkan tarafından dua yapıldı.
Festival alanında yapılan açılış törenine Kaymakam Mahmuthan Arslan, Garnizon Komutanı Hakan Özgül, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Akbulut, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Davetlilere daha sonra Hisarcık Meslek Yüksekokulu bahçesinde yemek verildi.(MA-EFE)

12.08.2017 10:43:32 TSI
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