ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:45
Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı
Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından 2,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarafından bir halkla ilişkiler ve yönetişim-iletişim projesi olarak Aralık 2014'te başlatılan Turunç Masa hizmetlerini 7/24 sürdürüyor. Turunç Masa 17 Kasım 2014 - 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında 259 bin 728 başvuru aldı. Bu başvurulardan 255 bin 704 adeti çözüme kavuşturulup, sonuçlandırıldı. Turunç Masa'ya, çağrı merkezi, başvuru masası ve internet üzerinden yapılan başvurular arasında Muratpaşa Belediyesi görev ve sorumluluk alanında olmayanlar doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Muratpaşa Belediyesi görev ve sorumluluk alanında olmayan başvurularda dikkate alındığında Turunç Masa çalışanları 510 bin 27 defa 'Nasıl Yardımcı Olabiliriz' ifadesi kullandı.
Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turunç Masa, 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi, http://www.turuncmasa.com/ alan adlı internet sitesi, belediye hizmet binası girişinde bulunan Başvuru Masası ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan alıp, çözümü sağlıyor. Turunç Masa görevlileri zaman zaman ilginç mesajlarla da karşılaşıyor.

Turunç Masa'ya ilginç mesajlar
İlginç mesajların bazıları şöyle:
"Nisan ayındaki etkinlik programınızı öğrenmek istiyorum. Düğünüm var, zabıta da çok arkadaşım var, onları davet edeceğim. Etkinlik olursa görevli olup, düğünüme gelemezler,
TV sabah programını Antalya'da yapacakmış. Canlı yayın nerede yapılacak bilse bilse Turunç Masa bilir dedim. Bir restauranttayız, burada çok kötü şarkılar çalıyor. Turunç Masa bize güzel şarkılar çalar dedik, aradık."
(SÇ-SÇ-Y)

12.08.2017 10:47:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ziraat Odaları toplandı
YEREL

ZİRAAT ODALARI TOPLANDI
Irmak yolu, denizle buluşuyor
YEREL

IRMAK YOLU, DENİZLE BULUŞUYOR
Empati günü kanun teklifi oldu
YEREL

EMPATİ GÜNÜ KANUN TEKLİFİ OLDU
ATSO'dan Mesleki Sertifikasyonda bir ilk
YEREL

ATSO'DAN MESLEKİ SERTİFİKASYONDA BİR İLK
Vali Karaloğlu, esnafın sorununu dinledi
YEREL

VALİ KARALOĞLU, ESNAFIN SORUNUNU DİNLEDİ
829 MURGEM'li öğrenci üniversiteli oldu
YEREL

829 MURGEM'Lİ ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTELİ OLDU
Büyükşehir'den asfalt ve altyapı çalışması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ASFALT VE ALTYAPI ÇALIŞMASI
Avni Tolunay ve Narenciye Caddesi 15 gün trafiğe kapatılacak
YEREL

AVNİ TOLUNAY VE NARENCİYE CADDESİ 15 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK
Manavgatlı çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL

MANAVGATLI ÇOCUKLAR YÜZME ÖĞRENİYOR
Tütüncü şantiyeleri denetledi
YEREL

TÜTÜNCÜ ŞANTİYELERİ DENETLEDİ