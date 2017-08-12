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Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi tarafından 2,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan Turunç Masa 259 bin 728 başvuru aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tarafından bir halkla ilişkiler ve yönetişim-iletişim projesi olarak Aralık 2014'te başlatılan Turunç Masa hizmetlerini 7/24 sürdürüyor. Turunç Masa 17 Kasım 2014 - 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında 259 bin 728 başvuru aldı. Bu başvurulardan 255 bin 704 adeti çözüme kavuşturulup, sonuçlandırıldı. Turunç Masa'ya, çağrı merkezi, başvuru masası ve internet üzerinden yapılan başvurular arasında Muratpaşa Belediyesi görev ve sorumluluk alanında olmayanlar doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriliyor. Muratpaşa Belediyesi görev ve sorumluluk alanında olmayan başvurularda dikkate alındığında Turunç Masa çalışanları 510 bin 27 defa 'Nasıl Yardımcı Olabiliriz' ifadesi kullandı.

Muratpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turunç Masa, 444 80 07 numaralı Çağrı Merkezi, http://www.turuncmasa.com/ alan adlı internet sitesi, belediye hizmet binası girişinde bulunan Başvuru Masası ve sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini doğrudan alıp, çözümü sağlıyor. Turunç Masa görevlileri zaman zaman ilginç mesajlarla da karşılaşıyor.



Turunç Masa'ya ilginç mesajlar

İlginç mesajların bazıları şöyle:

"Nisan ayındaki etkinlik programınızı öğrenmek istiyorum. Düğünüm var, zabıta da çok arkadaşım var, onları davet edeceğim. Etkinlik olursa görevli olup, düğünüme gelemezler,

TV sabah programını Antalya'da yapacakmış. Canlı yayın nerede yapılacak bilse bilse Turunç Masa bilir dedim. Bir restauranttayız, burada çok kötü şarkılar çalıyor. Turunç Masa bize güzel şarkılar çalar dedik, aradık."

(SÇ-SÇ-Y)



12.08.2017 10:47:00 TSI

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