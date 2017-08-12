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Başkan Gümrükçüoğlu şampiyon boksörleri altın ile ödüllendirdi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Avrupa şampiyonalarında dereceye giren Trabzonlu genç boksörleri altın ile ödüllendirdi.

Romanya'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan Abdullah Karpuz (43 kg) ve Burak Can Güçlü (59 kg) ile Bulgaristan'da düzenlenen Genç Bayanlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan Ayşegül Sağır'ı makamında kabul eden Gümrükçüoğlu, genç boksörleri başarılarından ötürü tebrik etti.

Sporcular ile birlikte antrenörleri Davut Çınarlar ve Cengiz Örseloğlu'nu altın ile ödüllendiren Gümrükçüoğlu, "Bu güzel ahlaklarınızla beraber şampiyonluklarınızın devamını diliyorum. Spor barış içinde yarıştır, kardeşlik içinde yarıştır. Bu kabullenmişlikle birlikte bu başarıları ülkemize, şehrimize getirmiş olmanız bizleri çok sevindirmiştir" dedi.

Başkan Gümrükçüoğlu'nun sporcuları kabulünde Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Nihat Demir ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya da hazır bulundu.

(BK-ÖS-Y)



12.08.2017 10:47:31 TSI

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