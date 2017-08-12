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Saç ekiminde acı hissiyatına dikkat

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:45
Saç ekiminde acı hissiyatına dikkat
Saç ekiminde acı hissiyatına dikkat

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, saç ekiminde lokal anestezi yapıldığı için acı ya da sızının pek hissedilmediğini belirtti.
Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Sadece müdahale sonrasında biraz ağrı olabilmektedir. Ancak kullanılan ağrı kesiciler ile ağrıların giderilmesi mümkündür. Hatalı ekim olmuşsa yapılan düzeltme işleminde acı olabilir." dedi.
Sonuç olarak saç ekiminin cerrahi bir operasyon olduğundan illa ki az bir acı hissedileceğini kaydeden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Ama korkulacak derecede değil tabi sadece bu bir sinek ısırığı kadardır. Aynı zamanda fue teknolojisiyle saç ekimi fut yöntemine göre çok daha az acı vermektedir. Diğer yandan saç ekim işlemi yaklaşık 4 -5 saat süren ameliyathane koşullarında yapılan lokal anestezi ile birlikte gerçekleşen bir cilt cerrahisidir. Ense bölgesinde lokal antestezi yapıldığında cok az bir acı olabilir bunun dışında güle oynaya ara vererek, gazete okuyarak işlem devam ediyor işlem sırasında hiç bir acı sızı olmuyor. İşlem sonrasında ilk gece hafif bir sızı olabileceğinden ağrı kesici verebiliyoruz. Hastalardan sıkça, "keşke daha önce gelseydik, oturduk gidiyoruz" gibi rahatlatıcı sözler duyabiliyoruz. Ama şunu da unutmamak gerekir ki sonucunda saçlarınıza kavuşmanın yaklaştığını düşününce bu ufak acıyı kesinlikle dikkate almayacağınız da bir gerçek.
Diğer yandan işlem, iki basamakta gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte önce saçlar kısalır. Alınacak yer ve ekilecek yer işaretlenir. Sonra saç alınacak yere lokal anestezik ilaçlar uygulanır. Yapılacak bu işlem sadece 2 dakika sürer. Bu anestezi süresince kişiden kişiye değişen küçük bir acı hissedilebilir. Sonrasında ağrı biter, daha sonra saçların toplanması da kesinlikle ağrısız bir biçimde ilerler. Ardından da ekim yapılacak yere aynı işlem uygulanır. Arka taraf uyuştuğundan dolayı, ekim yapılacak bölgede diğerine göre daha az acı hissedilir. Sonrasında uygulanacak tüm işlem ağrısız bir şekilde devam eder." diye konuştu.
Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, toplumumuzda saç dökülmesi, hem erkeklerin hem de kadınların sıkça karşılaştığı sorunların başında geldiğini kaydederek şöyle konuştu:
"Ve bu hiç de küçümsenmeyecek oranda olmakla beraber kişide psikolojik açıdan olumsuz etkiler meydana getirir. Pek çok kişi kendine uygun doğrultuda öneriler ile birlikte kozmetik ürünleri kullanırlar ama ne yazık ki çare bulamazlar. Bu tip sorunlarla başa çıkmanın en doğru yolu, uzman kadro eşliğinde yapılması gereken saç ekimidir. Fue yöntemi ile uygulanan saç ekiminde ağrı, acı gibi sıkıntılar hemen hemen hiç yoktur. Fua yöntemi ile başka yöntemlerde uygulanan kesik ya da dikiş izi gibi olumsuz durumlarla da karşılaşılmaz."
(ERZ-AA-Y)

12.08.2017 10:47:45 TSI
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