Yaz Kur'an Kursu başarıyla tamamladılar
(Fotoğraflı)
Recep Baysal
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde Pazaryeri Camiinde 40 öğrenci Yaz Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamladı.
2017 yılı yaz kuran kursu programını yaklaşık 40 öğrencinin katıldığını belirten Bardakçı, "Bu yavrularımıza milli ve manevi duygular konusunda bilgiler vermeye çalıştık. Allah sevgisi, Kuran Kerim Sevgisi, Peygamber sevgisi, vatan millet, bayrak sevgisini aşılamaya çalıştık. Gençlerimizin yetişmesinde bu hususların önemli olduğu öğrencilerimize anlattık" dedi.
İmam Hatibi Alaadin Bardakçı'nın konuşmasının ardından yaz kuran kursuna katılan öğrenciler Yasin suresinden başlayarak, Duha, İnşirah, Tin, Kadir ve Namaz surelerini okudular. Ayrıca dini konular hakkında da çeşitli sorulara muhatap olan öğrencilerin kaside ve ilahi okumaları ise cami cemaatine duygu dolu anlar yaşattı.
Program sonunda cami İmam Hatibi Alaadin Bardakçı, kursa katılan öğrencilere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.(RB-EFE)
12.08.2017 10:55:09 TSI
NNNN