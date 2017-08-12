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Bebeklerde ilk diş çıkarma dönemine dikkat

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:55
Bebeklerde ilk diş çıkarma dönemine dikkat
Bebeklerde ilk diş çıkarma dönemine dikkat

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, bebeklerde diş çıkarma dönemine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Sağlıklı bebeklerin dişlerinin ortalama 6-7 aylıkken çıkmaya başladığını anlatan Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş çıkartma 3-4 aylıkken de çıkabildiği gibi, 12-16 ayı da bulabilir. Bu kalıtım ile anne ve babadan geçebilen bir özelliktir. Dişlerin tamamlanması genellikle 27-29 aya kadar sürer" dedi.
Dış çıkartma belirtilerini artan tükürük, uyku düzensizliği, iştahsızlık, huzursuzluk, ellerini ısırması ve ağız çevresinde hafif döküntü olarak sıralayan Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Diş çıkarma belirtileri ve şiddeti bebekten bebeğe değişmekle birlikte diş çıkartırken; ishal, ateş, huzursuzluk, uykusuzluk, ağızda tükürük üretiminin artması, kulaklarını çekiştirme, beslenmeyi istememe, kilo alımının yavaşlaması görülebilir. Diş çıkartma belirtileri yukarıda sayılanların bir veya birkaçı ile birlikte diş etlerinde kabarma-şişme ve sonrasında dişin uç vererek görünmesidir" diye konuştu.
Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, bebeğin diş çıkarma dönemini rahat geçirebilmeleri için ailelere şu önerilerde bulundu:
"Bebeğinize çiğneyecek bir şeyler verin. Bebeğin çiğneyerek diş etlerini kaşıyabileceği, özellikle soğuk bir muz veya havuç, lastik bir diş halkası gibi şeyler verilebilir. Bebeğinize çiğnemesi için bir şey verdiğiniz zaman akciğerlerine kaçırmaması için mutlaka yanında bulunun ve oturur pozisyonda olmasını sağlayın. Bebeğinizin diş etlerine temiz ve soğuk bezle masaj yapın. Diş etlerini hafifçe uyuşturmak için doktor önerisiyle verilen diş jellerinden beslenme önceleri diş etlerine sürün. Diş kaşıyıcı seçerken ürünün plastik ve boyalı olmamasına dikkat edin."
(AA-AA-Y)

12.08.2017 10:58:32 TSI
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