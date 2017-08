YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meslek Edindirme Merkezleri bayanların buluşma yeri oldu

Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, belediyeye Meslek Edindirme Merkezindeki bayanlar ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Kara, eşi Gülsen Kara ile birlikte Kilis Belediyesi Meslek Edindirme Merkezindeki bayanlar tarafından düzenlenen programa katıldılar.

Önceki hafta açılışı gerçekleştirilen Mehmet Sanlı Mahallesi TOKİ evlerindeki Hanımeli Kadınlar Meslek Edindirme Merkezimize gelen Başkan Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara, meslek edindirme kurslarında görevli bayan personel ile kursiyerler ile bar araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Kara, Meslek Edindirme Merkezlerinin bayanlar için nefes alacak bir haline getirdiklerini ifade ederek, "Ev hanımları eskiden evlerinde oturuyorlar, ev işyeri dışında hiçbir şey yapmıyorlardı. Biz bayanları meslek edindirme merkezlerine çekmek için 8 tane meslek edindirme kursu açtık. Restorasyonu yapılan tarihi konaklarımızı meslek edindirme merkezi haline getirdik. Kadının elinin değdiği her şey güzel oluyor. Eğer kadın bir şeye alt attıysa en güzeli oluyor. Bugün çocuklarımızı yetiştiren bayanlar, evin bütün yükünü alanlar bayanlar, her başarılı bir erkeğin arkasında bir bayan vardır. Bayanların olduğu yerlerde, huzur vardır, güzellik vardır. Bayanları sosyal faaliyetler dahil ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Daha fazla bayanlara yönelik olarak etkinlikler düzenleyeceğiz. Bayanlara yönelik farklı projeleri uygulayacağız" dedi.

Gülsen Kara ise bayanlara yönelik projelerin önemli olduğunu ifade ederek, "Bildiğiniz gibi bir çok etkinliklerde sizlerle beraber oldum. Bundan sonrada bayanların eğitimine, meslek edinmeleri kursları ve sosyal faaliyetle devam edeceğiz. Sizleri böyle gülümser bir şekilde görmek gerçekten beni mutlu ediyor. Bende sizin gibi anneyim, sizi en iyi anlayacak kişilerden biriyim. Her zaman yanınızda olmayı sürdüreceğim. Bayanlara yönelik farkındalık oluşturacak bütün projelerde yanınızda olacağım" dedi.

Başkan Kara ile eşi Gülsen Kara daha sonra Bayanlar Meslek Edindirme Merkezinde Hindioğlu Mahallesi ve Mulla Hamit Mahallesindeki bayanlar ile bir araya gelerek istişarede bulundular.

12.08.2017 11:02:36 TSI

