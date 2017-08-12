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UMKE ekipleri görevi devretti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:00
UMKE ekipleri görevi devretti
UMKE ekipleri görevi devretti

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Suriye sınır hattında görev yapan Eskişehir, Bilecik, Kütahya Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ekipleri, görevi devrederek Kilis'ten ayrıldı.
Eskişehirile Bilecik UMKE ekibi, Elbeyli Çobanbey Sıhhi Tahliye Noktası ile Öncüpınar Sınır hattındaki görevini tamamladı. Kocaeli, Düzce ile Sakarya UMKE ekipleri sınır hattına görevi teslim aldı. Görevi devren ekiplere Kilis UMKE birim sorumlusu Önder Gül ile Kilis'teki UMKE ekibi tarafından uğurlandı. Görevi devreden UMKE ekipleri, İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü DR. Turgay Happani'yi ziyaret ederek görev süreleri boyunca kendilerine verdiği destekten ötürü teşekkür ettiler
Türkiye'deki UMKE ekipleri, 15 gün süreyle sınır hattında dönüşümlü olarak görev yaptıkları öğrenildi.
(MAD-OE-Y)

12.08.2017 11:03:00 TSI
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