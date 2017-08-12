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Beyaz Masaya bu kez belediye başkanı oturdu

- Demirkol beyaz masada çalışmaları denetledi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beyaz masa hattını ziyaret ederek vatandaşlardan gelen çağrılara yanıt verdi.

Haliliye Belediyesinin halkla ilişkiler birimi beyaz masa hattı, Başkan Demirkol'u ağırladı. Birimde çalışmalara hakkında bilgi alan Demirkol, gelen çağrılara da yanıt verdi. Demirkol, çağrı sahiplerine ismini vermeden önce talepleri dinledi ve çağrının gereklilikleri için kayıtları oluşturdu.

Birim denetiminden çıkan Demirkol burada birimle ilgili kısa bilgi paylaştı. Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak bizim hizmet anlayışımızda öncelikle vatandaşımızın memnuniyeti söz konusudur. Bu bağlamda bizden talep edilen hizmetleri bize ulaştırmada, vatandaşımızın ulaştığı ilk noktamız olan beyaz masamızı zaman zaman ziyaret ediyoruz. 444 22 63 nolu hattımıza gelen vatandaş taleplerinin bir kısmını kendim de dinledim. Bu şekilde vatandaşlarımızı dinleyerek, çalışmalarımızı bir kez daha test etmiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

2014 yılından bu yana hizmet veren beyaz masa birimi bugüne kadar 55 bin 425 kişinin çağrılarına yanıt vererek, taleplere karşılık buldu. Bu yıl içinde 15 bin 291 çağrı beyaz masada işlem gördü.

Beyaz masa birimi, vatandaşlara 365 gün boyunca saat 08.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Haliliye Belediyesi beyaz masa servisini arayan vatandaşların talepleri, personeller tarafından kaydedilerek sorunun çözülmesi için ilgili birimlere iletiliyor. Yapılan çalışmaların ardından personeller, vatandaşlara geri dönüş yapıp talepleriyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriyor.

(BB-OE-Y)



12.08.2017 11:04:12 TSI

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