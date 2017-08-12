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Salihli'de ulaşım tatlıya bağlandı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde toplu ulaşımda başlattığı dönüşüm projesi kapsamında, Salihli'de faaliyet gösteren iki firma arasında Salihli-Turgutlu-Manisa güzergahında yolcu taşımacılığı konusunda uzlaşmaya varıldı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz başkanlığında Salihli Belediyesi Encümen Salonunda yapılan toplantıda, Salihli Güven Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Manav ile Öz Salihli Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Avkan Gülbağca el sıkışarak 2 firma arasında rekabet yaşanmadan toplu taşıma sistemine dahil olarak ulaşım konusunda yaşanan sorunu ortadan kaldırmış oldu. Manav ve Gülbağca, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Salihli'de toplu ulaşımın hak ettiği noktaya geldiğini belirten Başkan Zeki Kayda, şehir içi ulaşımda dönüşümün gerçekleştiğini söyledi. Salihli'de sorunların ortak akılla çözüldüğünü ifade eden Başkan Kayda, "Birlik ve beraberlikten güç doğar. Büyükşehir ile birlikte Salihli'de toplu taşımayı modernleştirdik. 54 mahallemize ulaşım hizmeti veriyoruz. Salihli Güven ve Öz Salihli başkanlarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda ulaşım konusunu tatlıya bağladık. Modern ve konforlu araçlarla halkımıza daha iyi ulaşım hizmeti verilecek. Hayırlı olsun" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz de yaptığı açıklamada, "Firmalarımız arasında yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı ve 2 firma arasında rekabet yaşanmadan toplu taşıma sistemine dahil edilerek sorun çözüldü. Ekonomik, konforlu ve elektronik sisteme bağlanan araçlarla ulaşım hizmeti verilecek. Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile diğer başkanlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Salihli Belediyesi Encümen Salonunda yapılan toplantıya, başta Belediye Başkanı Zeki Kayda olmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, Büyükşehir Salihli Ulaşım Sorumlusu Nuri Kemaneci, firmaların yönetim kurulu başkanları Ahmet Manav ile Avkan Gülbağca ve yönetimleri katıldı.

(BA-SC)



12.08.2017 11:25:17 TSI

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