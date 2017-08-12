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Başkan Erkoç'tan "Yıl sonuna asfaltsız yol kalmayacak" müjdesi

- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde bile asfalt çalışması yaptıklarını söyledi



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KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkoğlu İlçesi Beyoğlu Mahallesi'nde Sarılar Grup Yolu üzerinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Erkoç, yıl sonuna kadar asfaltsız yol bırakmayacakları müjdesini verdi.

Başkan Erkoç yaptığı açıklamada, "Şu anda hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu bu ortamda yol yapım ekiplerimiz 150 derece sıcak asfaltla yol yapmaktalar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak şu an itibari ile Kahramanmaraş'ımızın birçok noktasında bu sıcaklara rağmen yol çalışmalarımız devam ediyor. En az 5-6 bölgede asfalt döküm işi devam ediyor. İnşaallah bu işlerimizi daha da artıracağız ve yılsonu itibari ile Kahramanmaraş'ımızda asfalt dökülmemiş bir alan bırakmama gayreti içindeyiz.

Daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir Kahramanmaraş için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Türkoğlu Belediye Başkanımız ve Türkoğlu İlçe Başkanımızla beraber Türkoğlu'muzu en güzel hale en yaşanılabilir hale getirmenin gayreti içindeyiz.

Şu anda alt yapısı ile beraber düzenleme yaptığımız bu sathi kaplama yerleri de önümüzdeki yıllarda sıcak asfalta dönüştüreceğiz. Tüm Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 2 bin kilometre yol yaptık. Bu yıl sonu itibari ile bunu 3 bin kilometreye tamamlayacağız.

Daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir Kahramanmaraş için çalışıyoruz ve tüm gücümüzle çalışmaya da devam edeceğiz. Görevimizin başındayız ve bu millete hizmet etmek bizim için onur ve şereftir. Ben buradan bize destek veren ve teveccüh gösteren halkımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(HLL-Y)



12.08.2017 11:26:12 TSI

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