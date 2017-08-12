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Yabancı uyruklu öğrenciler Karaman'a veda etti



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) Yunus Emre Enstitüsü ile imzaladığı protokol kapsamında Türkçe Yaz Okulu için üniversiteye gelen yabancı uyruklu öğrenciler Karaman'dan ayrıldı.

Üç haftalık program dâhilinde Karaman'da bulunan ve Türkçe eğitimi alan öğrenciler bu süreçte Türk kültürüne dair pek çok etkinlikte yer alma şansı yakaladı. Ney yapımı, okçuluk, at binme, seramik ve ebru sanatı, Türk kahvesi pişirme ve etliekmek yapımı gibi pek çok aktivitenin yanı sıra Karaman'ı ve çevre illeri gezme imkânı bulan öğrenciler son olarak Karaman'da kına gecesine katılıp Karaman gezisini eğlenceli bir şekilde taçlandırmış oldu. Etkinliğin son gününde duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler başlangıçta Karaman'ı tanımadıkları için önyargılı olduklarını fakat geldikten sonra gerek Karaman halkının gerekse üniversite personelinin kendilerine çok yakın davrandıklarını söylediler. Öğrenciler ayrıca proje süresince Türkçe öğrenmenin yanı sıra Türk kültürünü de tanıma imkânına sahip olduklarını belirterek, hayatlarının hiçbir döneminde yaşayamayacakları tecrübeyi üç haftaya sığdırdıklarını ve Karaman'dan mutlu bir şekilde ayrıldıklarını ifade ettiler.

Öğrenciler, hafta sonu Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret edecek ve İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılarak Türkiye'den ayrılacak.

(MD-İP-Y)



12.08.2017 11:30:50 TSI

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