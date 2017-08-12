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Altıntaş'a Yüksek Öğrenim Kredi Yurdu

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 11:32
Altıntaş'a Yüksek Öğrenim Kredi Yurdu
Altıntaş'a Yüksek Öğrenim Kredi Yurdu

(Fotoğraflı)

Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesine Yüksek Öğrenim Kredi Yurdu törenle açıldı.
Törende konuşan Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, '' İlçemize yeni bir kurum daha kazandırdık. Yüksek Öğrenim Kredi Yurdu bugün itibarıyla hizmete girmiştir. Bu konuda emeği olan Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere, Milletvekillermize, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kütahya İl Müdürümüz Feyzullah Gayret ve Altıntaş Yurt Müdürümüz'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

12.08.2017 11:35:08 TSI
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