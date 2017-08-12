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Konya SMMMO'dan Konyaspor'a destek mesajı



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KONYA (İHA) - Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, Atiker Konyaspor'a verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasına tepki göstererek, yeşil beyazlı takımın sahipsiz olmadığını söyledi.

Seyit Faruk Özselek yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yeşil-beyazlı takıma verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasını hakkaniyetli bulmadıklarını belirterek, "Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası ve Süper Kupayı kazanan bir Anadolu takım adeta linç edilmek istenmektedir. Geçtiğimiz sezonlarda taraftar grupları ile Türk futboluna örnek olan Konyaspor camiası verilen bu ceza ile stadyumdan uzaklaştırılmaya çalışıyor. Yaşanan olumsuzlukları tasvip etmemiz elbette mümkün değil ama taraftarımız sahaya kutlama için girmiştir. Hatırlatmak isterim ki, geçmiş sezonlarda sahaya girip rakip takım oyuncuları ve hakemlere saldıran takımlara bile bu kadar ağır bir ceza verilmemişti" dedi.

Dün olduğu gibi bugünde yeşil beyazlı takımın yanında olduklarını ve Konya SMMM Odası yönetim kurulu ile birlikte en kısa sürede Konyaspor Kulübünü ziyaret edeceklerini ifade eden Özselek, Tahkim Kurulunun verilen ağır cezayı gözden geçirerek adaletli davranacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

(İHA-İP-Y)



12.08.2017 11:39:29 TSI

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