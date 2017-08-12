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A Spor Diyarbakır'da mağaza açtı

- Türkiye'nin spor mağazaları zinciri A Spor, Diyarbakır'da mağaza açtı



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Türkiye'nin çeşitli illerinde 11 mağazası bulunan spor mağazaları zinciri A Spor, 12'nci mağazasını Diyarbakır'da açtı. Kentin en işlek alış veriş merkezlerinden bir olan Ninova AVM'yi tercih ettiklerini ifade eden mağaza sahibi Şahin Kara, 850 metrekarelik alanda A'dan Z'ye tüm spor ürünlerini halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Türkiye'de spor malzemeleri satışından önemli bir yeri olan A Spor, 12'nci mağazasını Diyarbakır'a açtı. 1989 yılından beri uluslararası ve yerli spor markalarının ürünlerini tüketiciye sunduklarını ifade eden mağaza sahibi Şahin Kara, Mardin ve Elazığ'dan sonra Diyarbakır'da da doğru ürünleri doğru fiyatlarla halkın hizmetine sunacaklarını ifade etti. 850 metrekare alanda A'dan Z'ye her türlü ürünün bulunduğu kaydeden Kara, açılışa özel fiyatlar ve indirimler olacağını belirtti.



"Kentteki en büyük spor mağazalarından birini açtık"

Türkiye'de 12'inci mağazalarını açtıklarını belirten Kara, "Bu on ikinci mağazamız. Türkiye genelinde Ankara, Malatya, Osmaniye, Elazığ, Mardin'de mağazaları olan bir firmayız. 1989 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de uluslar arası spor markaları ile yerel anlamdaki spor markalarının spor giyimlerini ve spor malzemelerini satan bir firmayız. Diyarbakır'da da 850 metrekarelik bir alan hemen hemen kentteki en büyük spor mağazalarından birini açtık. Diyarbakır halkına iyi bir hizmet sunabilmek, doğru markayı doğru fiyata satabilmek amacımız. Tüm Diyarbakır halkını mağazamıza bekliyoruz. Açılışa özel fiyatlarımız, indirimlerimiz olacak. Gelirlerse bunlardan faydalanma imkanı bulabilirler. Dambıl, halter, masa tenisi raketinden yüzücü bonesi, yüzücü gözlüğüne kadar spor aksesuarının tüm çeşitlerini halkımızın hizmetine sunacağız. Bunun alakalı istedikleri zaman gelip ürünlerimizi görebilir, mağazamızı ziyaret edebilirler" dedi.



Bayram ve okul sezonu

Sezon ortasında mağaza açtıklarını kaydeden Kara, "Ninova Park Diyarbakır'ın en iyi AVM'lerinden biri. Biz burada olduk, burayı tercih ettik. Tercih sebebimizde buranın yoğunluğu, müşterinin gelip gitmesi. Sezon ortasında mağaza açtık. Ufak tefek eksikliklerimizi de gidereceğiz en kısa zamanda. Önümüz bayram ve okul sezonu. Okul sezonunun tüm öğrencilerimize, gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(EEI-AKK-BA-Y)



12.08.2017 11:41:33 TSI

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