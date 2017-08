YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkçılar, kaçak avcıların mağduru oldu

Balıkçılar, kaçak avcıların mağduru oldu

- Balıkçılar av yasağının bitmesiyle açıldıkları gölge umduklarını bulamadı

- YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş;

- "Van'da balıkçılıktan 14 bin insan faydalanıyor"

- "Geçen yıl 100 metre ağdan 20-25 kilo, bu yıl 10-15 kilo balık çıkıyor"

- "Yeni valimizin Trabzonlu olması balıkçılık adına bir şans"

- Van Gölünde 120 tekne çalışıyor, üreme dönemindeki kaçak avcılık önlerinde bu teknelerin sayısı 250-300'e çıkar



(Fotoğraflı - Görüntülü)



VAN (İHA) - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşayan tek balık türü olan inci kefali avlayarak geçimlerini sağlayan balıkçılar, bu yıl balığın az olduğunu söylediler.

Dünya'da sadece Van Gölünde yaşayan inci kefali balığının 3 aylık av yasağı 15 temmuz itibarı ile son buldu. Balıkçılar yasağın sona ermesiyle ağlarını göle bıraktı. Nesli koruma altına alınan ve her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uçarak üreme göçü yapan yaklaşık 2.5 milyar inci kefali balığının bu süre içinde avlanması yasaklandı. Bu dönemde yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasıyla göldeki balık popülasyonu artarken, balıkçılar yasağın bitmesiyle yeniden göle açıldı. Van Gölü'nün Adır Adası yakınlarında ağlarını göle bırakan



"Van'da balıkçılıktan 14 bin insan faydalanıyor"

Konu ile bir açıklama yapan YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, 15 Temmuz itibariyle av yasağının sona ermesiyle beraber Van Gölü balıkçıları topladıkları ağları, tekrardan göle atarak kış dönemi avcılığına başladıklarını söyledi. İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamaya alışmış tek balık türü ve bölgedeki 14 bin insanın geçim kaynağı olduğunun altını çizen Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Bugün Van Gölü'nde yaklaşık 120 tane tekne çalışmakta ve her bir teknede en az 5 ila 10 kişi çalışarak ekmek parasını çıkartmaktadırlar. Bizlerin inci kefalinin avcılığını sürekli olaraktan devam ettirebilmemiz için üreme dönemindeki kaçak avcılığı önlememiz lazım. Eğer üreme dönemindeki kaçak avcılığını önleyebilirsek bugün Van Gölü'ndeki çalışan 120 tane tekne sayısını 250-300'e kadar çıkartmamız mümkündür. Bölge şartlarını göz önüne aldığımız zaman işsizlik sorunun olduğu ve iş alanlarının istihdamının ortaya çıkartılması için büyük çaba harcandığı bir dönemde inci kefali buradaki birçok insanın geçimini sağlayabilir. Tek şart şu ki inci kefalinin üreme döneminde koruyalım ve kış balıkçılığını profesyonel balıkçılığı teşvik edip ön plana çıkartalım. Bunun için de az önce vurguladığımız gibi en önemli şart kaçak avcılığı önleyerekten kış dönemi profesyonel avcılığı ön plana çıkarttığımız lazım. Bu noktada iki tane kesim var. Birisi kaçak avcılık yapan kesim, diğeri ise şu anda bulunduğumuz teknede olduğu gibi yasal olaraktan işini yapan kesim. Eğer bizler kaçak avcılığı önleyemezsek yasal avcılık yapan insanları mağdur ederiz. Çünkü kaçak avcılığın olduğu dönemlerde ister istemez bu işi yasal yapan balıkçılar mağdur oluyor, av verimleri düşüyor. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle üreme dönemindeki kaçak avcılığı önlememiz lazım, yoksa yasal olaraktan bu işi yapanların gelirleri düşüyor, ve bir süre sonra bu işi bırakmak zorunda kalacaklar.



"Geçen yıl 100 metre ağdan 20-25 kilo, bu yıl 10-15 kilo balık çıkıyor"

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Geçen yıllarla bu şu andaki bulunduğumuz seneyi kıyaslamamız gerekirse şöyle bir durum var. Bizler kaçak avcılığın fazla olduğu dönemleri takip eden kış dönemindeki yakalanan balıktan üreme dönemi yapılan avcılığın miktarını ve yahut ta yoğunluğunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. 15 Temmuzdan itibaren sürekli olaraktan takip halindeyiz ve her gün balıkçıların 100 metre ağdan ne kadar balık çıkarttığını tahmin ediyoruz. Üç sene önceki verilerle bugün elde edilen veriler kıyasladığımız zaman 3 sene önce ortalama 100 metre ağadan 20-25 kilo inci kefali çıkartırken bu rakam bugün 10-15 kilogram ortalamalarına düşmüş" dedi.



"Yeni valimizin Trabzonlu olması balıkçılık adına bir şans"

Yeni valinin Van için bir şans olduğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, "Bildiğiniz gibi yıllardır Van'a çok değerli velilerimiz geldi gitti fakat gelen velilerimizden direk limanlara gelip Van Gölü'nün Van Gölü balıkçılarının sorunlarını dinleyen biri valimiz olmadı. Bu noktada bildiğiniz gibi yeni bir valimiz atandı ve Valimiz Karadenizli, Trabzonlu. Balığa balıkçılığa yakın birisi bunu bir fırsat olarak Van adına Van Gölü balıkçıları adına değerlendiriyoruz ve yeni valimizin Van Gölü'nde balıkçılık yapan balıkçılarla daha yakından ilgilenmesini umut ediyoruz" şeklinde konuştu.



Bu yılki avcılığın geçen senelere kıyaslandığı zaman biraz azalmanın olduğunu ifade eden balıkçı Hakan Çıkla, "Senelerdir biz yasal bir şekilde balıkçılık yapıyoruz. Üreme dönemindeki kaçak avcılık bizim bu zamandaki av sezonumuzda olumsuz yöndeki etkisini görüyoruz. Bu yılı geçen sene kıyasladığımızda yüz metrelik ağ attığımızda yaklaşık 25-30 kilo balık alıyorduk, bu sene bu sene rakamlar 15-20 kilo civarına düştü. Bunu da hissettik. Biz yetkililerden şunu istiyoruz. Van Gölü balığına biraz daha ilgi gösterilmesini istiyoruz. Özellikle avlanmanın yasak olduğu dönemde kaçak avcılık yapan insanlar çok oluyor. Bu sene diğer senelere göre kaçak miktar arttı. Onun için de yetkililerden biz şunu istiyoruz. Kaçak avcılıkla mücadelelerini birazda artırmaları gerek" dedi.

(ŞAK-Y)



12.08.2017 11:48:30 TSI

NNNN