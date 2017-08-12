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Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği dualar eşliğinde hizmete açıldı



(Fotoğraflı)



Abidin Yel

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Cizre'de engelli vatandaşların tek çatı altında toplanması için kurulan Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği, Cizre Müftüsü Selahattin Yılmaz'ın da katıldığı törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı. Şah Mahallesi Hökenek Sokak'taki Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği bürosunun açılışına Müftü Selahattin Yılmaz, Dernek Başkanı Gülizar Ölmez, Cizre Spor Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yürük, iş adamları, STK temsilcileri, esnaf, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Selahattin Yılmaz, "Engelli vatandaşları tek çatı altında toplayıp onların sorunlarına çözüm bulmak için Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği'ni kuran dernek başkanı Gülizar Ölmez'i kutluyorum. Asıl engelli kişiler sağlam olduğunu söyleyenlerdir "dedi.

Dernek Başkanı Gülizar Ölmez ise, engellilerin günlük yaşamlarında engelli olamayanlar gibi yaşamalarının mümkün olabileceğini ve bunun için insanların engellilere karşı sorumlu ve duyarlı olmaları gerektiğini belirtti. Huzurlu ve güvenli bir toplumun oluşturulmasının yolu, engelli vatandaşların da toplumun ayrılmaz bir parçası haline getirilmesiyle mümkün olacağını ifade eden Ölmez, "Çeşitli zorluk ve engellere rağmen hayat mücadelesi veren, yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürmek için ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engeli vatandaşlarımıza her fırsatta sahip çıkılması gerekir. Engellilere toplumun eşit bir parçası gözüyle bakılması aslında tüm engelleri ortadan kaldıracaktır. Bunun için herkesin sorumlu ve duyarlı davranacağına inanıyoruz. Bize düşen görev engelli vatandaşlarımızın topluma birer üretici olarak katılmalarını sağlamak, onların da bir başkasının yardımına ihtiyaç duymadan ya da en az seviyede yardıma ihtiyaç duyacakları şekilde yaşamalarını sağlamak olmalıdır" diye konuştu.



Cizre Spor Kulüp Başkanı 5 tekerlekli sandalye hediye etti

Cizre Spor Kulübü Başkanı Salih Sefinç, engellilere verilmek üzere derneğe 5 adet tekerlekli sandalye hediye etti. Sandalyeler yönetim kurulu üyesi Halit Yürük tarafından ihtiyaç sahibi engellilere tek tek teslim edildi. Dernek Başkanı Gülizar Ölmez de desteklerinden dolayı Cizre Spor Kulüp Başkanı Salih Sefinç'e teşekkür belgesi verdi.Teşekkür Belgesini Sefinç'in yerine yönetim kurulu üyesi Halit Yürük aldı.

Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği açılış töreni verilen ikramla son buldu.

(AY-AKK-Y)



12.08.2017 11:49:37 TSI

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