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Aslanapa'da kursiyerlerin hazırladığı çini sergisi açıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Asalnapa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve İŞ-KUR işbirliği ile açılan çini sergisi büyük ilgi gördü.

Açılışına Aslanapa Kaymakamı Emin Kaymak, Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, ''İŞ-KUR işbirliği ile düzenlediğimiz çini kurslarımız tamamlandı. Kurs sonu sergi açılışını bugün yaptık. Kurslarımıza kayıt olan 47 kursiyerimizden 44'ü kursları başarıyla tamamlayarak düzenlediğimiz törenle belgelerini aldılar. Sergi açılış ve belge dağıtım törenimize katılan Kaymakamımız Emin Kaymak, Belediye Başkanımız Asaf Akar'a tüm protokol üyelerine ve değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımızda gösterdikleri üstün gayret ve emekleri için kıymetli hocalarım Sevil Aktaş ve Sevim Uğur'a da şahsım ve kurumum adına ayrıca teşekkür ediyorum'' ifadelerini kulandı.(Y.D-EFE)



12.08.2017 11:51:12 TSI

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