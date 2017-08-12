Parasını verdiği jantlar gelmedi
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de internet üzerinden jant almak isteyen bir vatandaş, parasını yatırmasına rağmen ürününe kavuşmayınca polise şikayetçi oldu.
Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi üzerinde oturan E.K. (26) internet üzerinden jant almak istedi. Bunun için internete ilan veren talihsiz vatandaşı bir numaradan erkek bir şahıs aradı. 4 jantın fotoğraflarını atan dolandırıcı şahıs, pazarlık sonucu ürünleri 300 liraya sattığını söyledi. İnternet bankacılığı kullanarak jantın ücretini havale yapan E.K., ürünlerin gelmediğini ifade ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(MSY-Y)
12.08.2017 12:00:31 TSI
NNNN