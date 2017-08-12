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Adını kaybeden kent; Eskigediz



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Eskigediz beldesi binlerce yıllık keşfedilmeyi bekleyen tarihi güzellikleriyle ilgi bekliyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinin Phrygler döneminde Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu bölgedeki tarihi kalıntılardan açıkça ortaya çıkıyor. Kurulduğu dönemde oldukça önemli olan ve o dönemde Kadys ya da Kadol kenti olduğu tarih bilimcileri tarafından biliniyor. Bölgede daha sonra Lydia, Pers, Helen, Roma, Bizans, Germiyanoğulları ve Osmanlı uygarlıkları yaşamış ve çeşitli eserler bırakmışlardır. Nitekim Hisarardı denen kayaların ardında var olan antik Kadys kalıntıları bölgenin tarihi zenginliklerinin araştırılması ve çalışmaların yapılması gerekliliğini gösteriyor.

Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hisarardı mevkiinde daha önce büyük bir göl olduğu, yerleşme içinde bir kayıkhane olduğunu gösteren işaretlerden anlaşılıyor. Ancak o dönemde meydana gelen büyük bir depremle kaya ikiye ayrılır ve Eskigediz ilk bilinen doğal afetini yaşar ve kent sular altında kalır. Bu büyük afeti atlatan Eskigediz yeniden ayağa kalkar ve bölgenin cazibe merkezi haline gelir. Ancak yağan yağmurlarda taşan Gediz çayı kentin defalarca sular altında kalmasına yol açmıştır. 1428 yılında yeniden Osmanlı topraklarına dahil olan Eskigediz, kaya üzerine kurulu olan kalesini isyancıların saklanacağı endişesiyle Kuyucu Muratpaşa'nın emriyle kaybeder. O dönemde şuan var olan muhteşem güzelliği ile Gazenfer Ağa Cami, Hamam gibi yapıtlar inşa edilmiş'' dedi.



"Gediz, 1970 depreminde nüfsunun neredeyse tamamını ve hatta adını kaybetmiştir"



Başkan Şimşek, ''1970 depreminde 1087 kişinin hayatını kaybettiği afetten sonra Gediz nüfusunun tamamına yakınını ve ilçe statüsünü kaybetmiştir. Deprem riski dolayısıyla 7 kilometre güneyde bulunan ovaya taşındı. Yeni yapılan betonharme binaları taşınanlar olsa da kenti terketmek istemeyenler kaldı. Daha sonra gidenlerden birçoğu geri dönerek ve köylerden Eskigedize gelenlerle şimdiki haline gelmiştir'' diye konuştu.

Eskigediz bulunduğu konum itibarıyla tarihsel kalıntıları ve araştırılması gereken geçmişiyle bir cevher olduğunu söyleyen Başkan Şimşek, ''Su Kemeri ve Taş Köprü gibi sayısız medeniyete ait eserler barındıran Eskigediz, bugün yeniden doğuşun sancılarını yaşamaktadır. Sahip olduğu tarihi değerlerin bilinciyle, Tarihi Kentler birliğine üye olan ve bölge turizmi açısından ilgi bekleyen Eskigediz beldemizin, yok olmadığının savaşını vermekten asla bıkmayacağız" ifadelerini kullandı.(YD-EFE)



12.08.2017 12:01:53 TSI

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