YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Fatsa'da dükkanların satış ihalesi 24-25 Ağustos'ta

Fatsa'da dükkanların satış ihalesi 24-25 Ağustos'ta



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye binasında satış amaçlı yapılan dükkanların ihalesinin 24-25 Ağustos'ta yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan yeni belediye hizmet binası inşaatından dükkan almak isteyen kişilere duyuru yaparak, "Yapım aşamasında burada 12 tane dükkanın 12 tane ofisin satış amaçlı yapıldığını kamuoyuna duyurarak buraları satacağımızı ilan etmiştik. O gün geldi ve dükkanların satış ihalesine çıktık. Burada 12 tane dükkanı ihale ile satacağız. Taliplere duyurmak istiyoruz ve onları davet etmek istiyoruz. Ağustos ayının 24 ve 25'inde dükkanlarımızın satış ihalesi var. Buradan dükkan almak isteyen bütün hemşehrilerimiz gerek başkan yardımcılarımızdan Gerek Yazı İşleri Müdürlüğümüzden ve Emlak İstimlak Müdürlüğümüzden gerekli bilgileri alarak ihaleye katılabilirler. İhaledeki şartlar, şartnameler dükkanların teknik özellikleri ve bedellerini bizzat alarak bu ihaleye girebilirler. Bu ihale rakam verebilecek herkese açıktır. İhalede bizim belirlediğimiz bir taban fiyatı var, bizim belirlediğimiz taban fiyatı üzerinde kim daha yüksek teklif verirse dükkanı o alacak şekilde ihale yöntemi uygulayacağız. 24-25 Ağustos'ta 12 tane dükkanımızın satış ihalesine çıktık, dükkan almak isteyen bütün hemşehrilerimizi bu ihaleye davet ediyoruz" diye konuştu.

(AA-SLH-Y)



12.08.2017 12:04:09 TSI

NNNN

