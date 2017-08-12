Kaymakam Musa Kazım Çelik: Altıntaş'ın nüfusu yapılan yatırımlarla artacaktır
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde sanayi esnaflarını ziyaret eden Kaymakam Musa Kazım Çelik, Altıntaş sanayicisin önünün açık olduğunu söyledi.
Sanayi esnaflarını ziyaretinde açıklamalarda bulunan Kaymakam Çelik, ''Altıntaş'ın uzun yıllardır tarıma dayalı ekonomisi, Zafer Organize Sanayi Bölgesi gibi son derece önemli bir yatırımla çok daha iyi olacaktır. Bu yatırımla ilçe nüfusunda artış olacağı ve bunun ilçenin sosyal yapısına da yansıyacağı aşikardır. Belediye Başkanımızın gayretleri ortadır. Altıntaş tüm idarecileriyle ve bürokratlarıyla birlik içerisinde hareket etmenin meyvelerini almaya başlamıştır. Mevcut sanayi esnafımızın da önümüzdeki dönemde Altıntaş geleceği için son derece önemli olan yatırımlara ayak uydurarak yürüyeceğinden şüphem yoktur'' ifadelerini kullandı.(YD-EFE)
12.08.2017 12:04:32 TSI
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