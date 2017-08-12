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Mavi kapak toplayarak engellilerin eli ayağı oldular

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:02
Mavi kapak toplayarak engellilerin eli ayağı oldular
Mavi kapak toplayarak engellilerin eli ayağı oldular
- Hacı Alibey Mahalle Muhtarı Selma Yavaş:
- "Çin'den Amerika'ya kadar kampanyamıza destek gördük"
- Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç:
- "Bu tip arabalar onların eli kolu her şeyi, çünkü hareket edemeyen insana bir hareket sağlıyor"

(Fotoğraflı)

Mustafa Yıldırım
ESKİŞEHİR (İHA) - Hacı Alibey Mahalle Muhtarı Selma Savaş, mahalleli ile birlikte başlattıkları mavi kapak kampanyasından elde ettikleri 8 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyacı olanlara hibe etti.
Savaş, muhtarlık olarak 2010 yılında başlattıkları mavi kapak kampanyasına mahalle halkının destek vermesi ile 2 bin 500 kilo kapak toplandığını dile getirdi. Toplanan kapaklarla 8 adet tekerlekli sandalye alan muhtar Savaş, 7 adedi Tepebaşı Belediyesi'ne 1 adedini de Atatürk İlkokulu'na teslim etti. Muhtarlık binasında gerçekleştirilen törende konuşan Selma Savaş, "Çin'den Amerika'ya kadar kampanyamıza destek gördük. Bu yardımlaşma kampanyası Türkiye'nin eseridir. Bu kampanyanın başarısı da halkın başarısıdır. Bu sandalyeleri Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teslim ediyorum. Biliyorum ki gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim edecektir" diye konuştu.
Törene katılan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, duygusal ve yararlı bir tören olduğunu belirterek Türkiye'deki nüfusun yaklaşık yüzde 11'nin engelli vatandaşlardan oluştuğunu söyledi. Eskişehir'de bu rakamın yüzde 8'lere düştüğünü belirten Ataç, "Belki tespit edilemeyen bu yüzdelerin içine alınmayan aileler var. Yedi sekiz ay, annesi ile babası ile bütün aile sokağa çıkmadan yaşayan aileler var. Kimi ekonomik nedenden, kimi utancından sokağa çıkmıyor. Tabii utanacak hiçbir şey yok. Bu Allah'ın verdiği bir şey, biliyorsunuz Türkiye'de kazalar harp neticeleri gibi. Binlerce insan ölüyor, binlerce insan sakat kalıyor. Bu hiç utanılacak bir şey değil" dedi.
2009'da ikinci kez göreve geldiklerinde engelli programlarını değiştirmek istediklerini belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç şunları söyledi.
"Genelde istihdama dönük engellilerle program yapmak istedik ve bu programı da geçtiğimiz günlerde çok iyi noktalara getirdik. Örneğin, Gökkuşağı Down Sendromlu Çocuklar'ın bir kafesi var. Bu çocuklar 7-8 ay evinden çıkmayan çocuklardı. Aileleri bu çocukları program başlayınca getirmeye başladılar. Şimdi çocuklar istediği yerde geziyorlar. Düğünlerde görüyorum, sokakta çarşıda görüyorum. Yani artık birey oldular. Bizim Alzheimer merkezimizde montaj atölyesi diye bir yer açtık, onlarda zihinsel 20 yaş üzeri engellilerimiz. Ayrıca Zihinsel engelli gündüz bakım evimizde var. Montaj atölyesinden fabrikaların demonte olan parçaların montajlarını yapmaya başladılar. Geçen sene 1 milyon 300 tane montaj yaptılar. Çok ciddi bir üretim, bu Türkiye'de tek proje. Hiçbir yerde 2.'si yok. Her duyan 'Bunu nereden akıl etiniz' diye soruyorlar. Ama kafanızı yorarsanız her şeye çare buluyorsunuz. Bakın hem down sendromlular, hem zihinsel engelliler devletin kurallarına göre çalışamazlar. Ama iş verirseniz o kadar da iyisini yapıyorlar ki belki sağlam olanlardan daha iyi yapıyorlar. O açıdan engelli dernekleri ile çok yakın ilişkilerimiz oldu. Ben onların yanına gittiğimde o kadar huzur doluyorum ki, yalan yok, riya yok, dedikodu yok. Tertemiz bir toplum, bildiklerini yapıyorlar. O açıdan engellilerimize acımak değil onlara bir takım imkanlar yaratmak çok önemli. Ben Muhtarımız Selma Hanımın bu yaptığı işin önemli olduğunu vurgulamak istedim. Bu tip arabalar onların eli kolu her şeyi çünkü hareket edemeyen insana bir hareket sağlıyor. Moral veriyor ve yaşamın içine katılmayı sağlıyor. Ben burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bunları alacak insanları sevindirecekler, dualarını alacaklar."
(MY-Y)

12.08.2017 12:04:36 TSI
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