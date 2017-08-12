YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Cankaloğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti

Kaymakam Cankaloğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Selçuk Manaz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçe Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören çocukları ziyaret etti.

Merkez Yeni Camiinde öğrenim gören çocukları yerinde ziyeret eden Seyitgazi Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, eğitim gören çocuklarla tek tek ilgilenerek onlara 15 Temmuz tişörtü hediye etti. Ziyaret esnasında Kaymakam Cankaloğlu'na eşlik eden Seyitgazi İlçe Müftüsü Sait Dizen, kurslar hakkında Kaymakam Cankaloğlu'na kısa bir bilgi verdi. Müftü Dizen; ''Kurs boyunca çocuklarımıza Kur'an'dan kısa sureleri, ahlak, ibadet, itikat bilgilerini üç aşamada öğretiyoruz.Ayrıca camilerimizde kurslara katılan öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim'den ziyade kardeşlik, birlik ve beraberlik konularında da eğitiyoruz. Kurslara katılan öğrencilerimiz kurs bitimine kadar yaklaşık 2 ay içerisinde sureler ve Kur'an öğrenimini tamamlayacaklardır'' diye belirtti.

Kur'an Kursuna katılan ve çocuklarla tek tek ilgilenen Seyitgazi Kaymakamı Cankaloğlu ise; ''Kurslarımıza çocuk ve gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Yaz dönemi kurslarımızda hem Kur'an-ı Kerim eğitimi hem de temel dini bilgiler eğitimi verilmektedir. Kurslara katılan öğrencilere kurslarımızın faydalı olmasını diliyor, yaz boyunca açık olan kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz. Ayrıca yaz dönemi kurslarımızı organize eden İlçe Müftülüğümüze, eğitim ve öğretim veren görevlilerimize de teşekkür ediyorum''diye belirtti.

(SM-Y)



12.08.2017 12:06:13 TSI

NNNN

