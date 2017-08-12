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Başkan Yağcı, Karacan'la bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretle alakalı görüşlerini dile getiren Başkan Yağcı, "AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcımız, komşu ilimiz Eskişehir Milletvekilimiz, kadim dostum Harun Karacan beye hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendileriyle hoş vakit geçirip, keyifli sohbetler ettik. Harun Karacan Bey'in ilgi ve alakasına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

(DA-Y)



12.08.2017 12:07:27 TSI

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