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Başkan Bozkurt çalışmaları yerinde inceledi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Kurban Bayramı öncesinde başlatılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgiler alan Başkan Bozkurt, Esnemez Mahallesi sakinleri ile de bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Bozkurt, Kurban Bayramından önce tüm mahallelerin temizleneceğini belrterek, "Vatandaşlarımızın hizmetinde olmanın bilincinde olan bir belediyeyiz. Bu bilinçle sizlere en güzel hizmeti vermek için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde bayram temizliğine başlamamışken bizler ekiplerimiz ile mahallelerimizde kapsamlı bir temizliğe başladık. Bayramda camilerimiz, sosyal alanlarımız, parklarımız ve sokaklarımız tertemiz olacak" dedi.

(İPA-Y)



12.08.2017 12:07:54 TSI

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