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Pazaryeri Belediye Meclisi toplantısı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Meclisi, ağustos ayı olağan toplantısını gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm kararlar oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısının ardından açıklama yapan Başkan Yalçın, "Ağustos ayı belediye meclis toplantısını gerçekleştirdik. Aldığımız kararların ilçemize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu ay da oy birliğiyle aldığımız kararlardan belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

(DA-Y)



12.08.2017 12:10:10 TSI

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