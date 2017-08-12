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Süt üreticilerinden saman uyarısı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:21
Süt üreticilerinden saman uyarısı

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa Süt Üreticileri Birlik Başkanı Veteriner Hekim Ulvi Murat Tunca, kuraklık ve zirai don nedeniyle ekin boylarının kısa kaldığını ve saman sıkıntısının yaşandığını söyledi. Tunca, samandaki bu azlığın ise fiyat artışlarına neden olduğunu belirtti.
Hava şartlarından dolayı arpa ve buğday tanelerinde verim kaybının yaşanmadığını dile getiren Tunca, ekinlerin boylarının kısa kalmasından dolayı üreticilerin kaba yem ihtiyacı olan ve hayvanları besleyen saman fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu ifade etti.

"Samanın azlığı fiyatı artırıyor"
Saman fiyatlarının üretici için el yakar düzeyde olduğuna vurgu yapan Tunca, geçen sezon 4-5 lira arasında olan 20-22 kilogram ağırlığındaki bir balya saman fiyatının yüzde 50 artarak, sezonda 7-8 lira alıcı bulurken, şuan ise kilogram fiyatı 50 kuruşa yükselerek, balyasının 10-11 lira olduğunu belirtti. Samanın az olmasının yonca fiyatlarını da etkilediğini ifade eden Tunca, yoncanın ise kilosunun 70-75 kuruştan alıcı bulduğunu söyledi.

"Ciddi saman krizi olabilir"
Saman fiyatlarındaki bu artışın en çok süt ve besi yetiştiricilerini etkilediğini belirten Tunca, üreticilerin sezon ortasında olmasına saman ve yoncaya yüksek miktarda fiyat ödediklerini dile getirdi. Tunca "Sektörün dışındakiler elbette sadece ekinlerin sapı ve yoncayı konuştuğumuzu düşünüyor olabilir. Ancak, bunun tarladan yükleme, indirme bedelinin olduğunu, bu iş için nakliye bedelinin varlığını da hesaba katmamız gerekmektedir. Üretici bu bedelleri ödeyerek hayvanın sezon boyu yiyeceği samanı ve yoncasını hazırlamak zorundadır. Bu maliyet altında ezilen üreticiyi kışın ortasında ciddi saman krizi bekliyor olabilir" dedi.

"Amacımız üreticileri korkutmak değil"
Saman fiyatındaki artışları dile getirmesinin amacının ürecilerde korku yaratmak olmadığını belirten Tunca "Bundan menfaati bulunan stokçular karşısında zarar etmelerini engellemesi için yaz mevsiminde yapılması önerilen tedbirlerin uyarısı ve çağrısıdır" dedi.
(BA-SC)

12.08.2017 12:24:28 TSI
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