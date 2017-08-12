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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Vali Arslantaş'a veda ziyareti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:22
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Vali Arslantaş'a veda ziyareti
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'tan Vali Arslantaş'a veda ziyareti

(Fotoğraflı)

Abdullah Aslan
ERZİNCAN (İHA) - Yüksek Askeri Şura kararıyla emekliliğe sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Erzincan Valiliği'ne veda ziyaretinde bulundu.
Gerçekleştirilen ziyarette Valilik şeref defterini imzalayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, ardından Valilik makamına geçerek, Erzincan Valisi Ali Arslantaş ile bir süre görüştü.
Vali Ali Arslantaş, yeni başlayacak emeklilik hayatı için Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'a mutluluklar dileyerek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
(AA-AA-Y)

12.08.2017 12:25:18 TSI
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