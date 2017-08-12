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Karaman'da Nefise Sultan Mahallesine yaptırılan muhtarlık ofisi açıldı

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 12:24
Karaman'da Nefise Sultan Mahallesine yaptırılan muhtarlık ofisi açıldı
Karaman'da Nefise Sultan Mahallesine yaptırılan muhtarlık ofisi açıldı

(Fotoğraflı)

KARAMAN (İHA) - Karaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl projelendirilerek yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde tamamlanan yeni muhtarlık ofisleri ile merkeze bağlı mahallelerin muhtarları daha modern muhtarlık binalarına kavuştu. Nefise Sultan Mahallesi Muhtarlık ofisi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.
Açılışa, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye başkan yardımcıları, Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Bayram Uysal, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Öngay, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Nefise Sultan Mahallesi'nin yeni muhtarlık ofisi, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualarla açıldı. Açılış sonrası davetliler Muhtar Ali Rıza Özkan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Açılış ikram ile sona erdi.
(MD-İP-Y)

12.08.2017 12:27:32 TSI
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