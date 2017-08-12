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Polis ekipleri çocuklar için sahaya indi



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekipleri çocukların çevrede oluşabilecek olumsuzluklarla karşılaşmaması için uygulama yaptı.

Türkiye genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması için karma ekipler ile "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-3" adı altında, çalışma başlatıldı. Çalışmalarda, okulların kapalı olması nedeniyle çocukların vakitlerini geçirebilecekleri park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları ve benzeri yerlere yönelik uygulama yapılması planlandı. Bu kapsamda Asayiş, Çocuk, Narkotik, KOM, Trafik Denetleme, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü birimlerinden oluşturulan, toplam 54 personel ile Eskişehir merkezde bulunan 22 mahalle ve çevresinde 3 grup halinde uygulama yapıldı. Uygulamalarda, 28 internet kafe, 5 tekel market, 4 oyun salonu, 15 kahvehane, 3 iddia-ganyan bayii, 1 içkili yer olmak üzere toplam 56 iş yeri, ayrıca 59 metruk bina ile 9 park-bahçe denetlendi. 6 işletme hakkında cezai işlem uygulanırken, toplam 267 şahıs da sorgulandı.

(MSY-Y)



12.08.2017 12:29:33 TSI

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