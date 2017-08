YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kayseri koruyucu ailede 4, evlat edinmede 5'inci sırada

Kayseri koruyucu ailede 4, evlat edinmede 5'inci sırada



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri'nin koruyucu ailede 4, evlat edinmede 5'inci sırada olduğunu söyledi.



Kayseri'de 18 çocuk evinde yaklaşık 135 çocuğun kaldığını ifade eden İl Müdürü Nevzat Özer, halihazırda 167 ailenin 191 çocuğa koruyucu ailelik yaptığını, 44 çocuğun da evlat edinme hizmetinden faydalandığını belirtti. Kayserinin il olarak çocuk hizmetleri bakımında önemli bir yer olduğunu belirten İl Müdürü Nevzat Özer, ilin koruyucu ailede 4, evlat edinmede 5'inci sırada olduğunu kaydetti.



18 çocuk evi var



Bakanlık olarak aile odaklı yaklaşımı önemsediklerini dile getiren İl Müdürü Nevzat Özer, 18 çocuk evinde, psikologlar, sosyologlar ve öğretmenlerle çocuklara akademik anlamda destek verildiğine; ev ortamında da, yurtla kıyaslandığında daha rahat yaşamalarına olanak sağlandığına işaret etti. Çocuk evlerinin, İl Müdürlüğü binasının hemen arkasındaki alana taşınacağını söyleyen İl Müdürü Nevzat Özer, "Sayın Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya da, Bakanlığımızın çocuk odaklı hizmetlerini çok önemsiyor. Bu kapsamda Kayseri'de yurtlardan ziyade çocuklarımızın ev ortamını tadacakalrı yaşam alanları oluşturuyoruz. İnşaatlarımızın yüzde90'ı tamamlanmış bulunmakta. Buralar villa tipi dediğimiz ikişer katlı evlerden oluşacak. Birinci kat çalışma, ikinci kat da yaşam alanı olacak. 0-18 yaş arası kız çocuklarımızı bu evlere alacağız" dedi.



191 çocuk koruyucu ailede, 44 çocuk da evlat edinildi



Bakanlık olarak koruyucu aile hizmetini önemsediklerini vurgulayan İl Müdürü Nevzat Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların ana yurdu aileleri. Eğer aileler olmayacaksa çocuklar bizim kurumlarına yerleştiklerinde ailelerine verme imkanımızı zorluyoruz. Önce akrabalarına, eğer onlar da uygun değilse koruyucu ailelere veriyoruz. Şu an Kayseri koruyucu aile sıralamasında 4'üncü sırada. Toplam 167 tane ailemiz, 191 tane çocuğumuza bakıyor. 9 ay önce bu rakam yaklaşık 145 civarındaydı. Ekibimle güzel bir çalışma ortamı oluşturduk. Öğretmen, sosyolog, psikolog ve sosyologlarımız var. Her gün aileleri ziyaret ediyorlar. Devletimizin emanet ettiği çocukların nasıl bakılacağı konusunda ailelerimize rehberlik yapıyorlar. Bu yönde izleme faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir diğer önemli hizmetimiz ise evlat edinme hizmeti. Evlat edinmede de Kayseri'de Türkiye'de 5. Sıradayız. 24 tane kız 20 tane erkek çocuğumuz ailelerimizin yanında evlat edindirme hizmetinden yararlandırmışız."



Koruyucu aile ve evlat edinmede farklı şartlar aranıyor



Koruyucu aile ile evlat edinme arasındaki en büyük farkın, çocukların koruyucu aile yanında 18 yaşına kadar; evlat edinildiği zaman da hayat boyu kalması olduğunu belirten İl Müdürü Nevzat Özer, "Evlat edinmede ve koruyucu ailenin başvurusunda farklı şartlar aranıyor. Koruyucu aile olabilmesi için kişinin en az 25 en çok 65 yaşında olması gerekiyor. Burada ille de evli olması şartı aramıyoruz ama aile ortamının olması için evli çift olmasını daha çok önemsiyoruz. Evlat edinmede ise en az 30 yaşında olması ve 5 yıl evli kalması şartı arıyoruz. Ayrıca belli bir ekonomik düzeyde gelirinin de olması gerekiyor. Her iki durumda da çocuklara bakabilmeleri için gerekli şartlara uygun olmaları lazım. Uzmanlar tarafından sosyal inceleme raporu hazırlayıp çocuklarımızı o şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

(SK)



12.08.2017 12:29:46 TSI

NNNN