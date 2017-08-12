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Rektör Coşkun'a yurtdışından ziyaret



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BAYBURT (İHA) - Suudi Arabistan'dan gelen Arap işadamı Sa'd El-Cevher Ebu Abdillah ve Petrol Üniversitesi Öğretim Üyesi, kişisel gelişim ve danışmanlık hizmetleri uzmanı Halid El-Angari, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret etti.

Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un Bayburt Üniversitesine yeniden rektör atanması vesilesiyle gerçekleşen ziyarette Arap işadamı Sa'd El-Cevher Ebu Abdillah ve Akademisyen Halid El-Angari Rektör Coşkun'la Bayburt'a yatırım imkanları ile Bayburt Üniversitesinde açılması planlanan profesyonel Arapça turist rehberliği bölümüne öğretim elemanı temini ve uygulanacak ders programı konularında iş birliği hakkında bir süre görüştü.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Mahmut Gözün'de hazır bulunduğu ziyarette Rektör Coşkun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek iyi niyet ve temennilerinden dolayı Arap misafirlerine teşekkür ederek söz konusu bölüm için ellerinden gelen iş birliğini göstereceklerini belirtti.

(ERZ-Y)



12.08.2017 12:30:41 TSI

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