Tavşanlı'daki mesire alanında yangın
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Çukurköy Mahallesi Şaban Dede Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerle Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. (Tİ - EFE)
12.08.2017 12:32:33 TSI
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