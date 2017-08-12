YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İnönüspor Başkanı Ünsal'ın renkli görüntüleri

İnönüspor Başkanı Ünsal'ın renkli görüntüleri



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - İnönüspor Başkanı Semih Ünsal'ın Köprübaşı'nda sokak müzisyenlerine eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

2015 yılından beri İnönüspor Yönetim Kurulu Başkanlığını başarıyla yürüten Ünsal, İnönü'de bilişim hizmetleri işi ile uğraşıyor. Başkan Ünsal, kulübün altyapısının oluşturulması ve eski yönetimden bırakılan karanlık dönemin aydınlığa kavuşmasında da önemli role sahip oldu. Hobi olarak ney, darbuka, saz ve klavye ile müzik yaptığı da bilinen yetenekli başkan, Eskişehir Köprübaşı'nda sokak sanatçıları ile müzik yaparken renkli görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada taraftar gurubu ve sevenlerinin büyük ilgi gösterdiği görüntüler çeşitli guruplarda paylaşılırken, Başkan Ünsal renkli kişiliği ile takdir topluyor.

(MSY-Y)



12.08.2017 12:32:33 TSI

NNNN

